Українські покеристи зібрали 760 тисяч гривень на гуманітарні потреби країни

PokerMatch провів серію турнірів заради допомоги Україні

Найбільший покер-рум України PokerMatch продовжує допомагати нашій країні у війні проти Росії. Раніше компанія провела низку благодійних івентів Victory Cup.

А наприкінці травня на PokerMatch відбулася крута серія Ukrainian Glory Cup. Складалася вона з 50-ти турнірів з Безлімітного Холдему, Омаху та Китайського покеру "Ананас".

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За підсумками подій рум розіграв 7,3 мільйона гривень призових серед найкращих гравців. Крім того, компанія зібрала 760,4 тисячі рейок, які вирушать на гуманітарні цілі до відомих благодійних організацій:

Гуманітарний штаб ГО " Волонтерська сотня "

" Благодійний фонд " Трушна Перемога "

" Волонтерський фонд " Майстерня "

" Волонтерська ініціатива "Зграя"

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Усього ж турніри Ukrainian Glory Cup зібрала майже 17 тисяч входів, а у призах опинялися 2273 гравці. Хто з них запам'ятався найбільше в серії:

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покерист inside27 заробив найбільше – 162 094 грн

заробив найбільше – 162 094 грн гравець blackdar1n потрапив рекордну кількість разів у призи (28)

потрапив рекордну кількість разів у призи (28) mormaks став найкращим гравцем у Холдем, заробивши 153 015 грн

став найкращим гравцем у Холдем, заробивши 153 015 грн в Омаху найбільше виграв maximhasim (33632 грн), а в "Ананасі" – velya (33 196 грн)

(33632 грн), а в "Ананасі" – (33 196 грн) троє покеристів (thesingle19, dimata і maximhasim) зуміли оформити дубль, вигравши по два турніри серії

Головна подія Ukrainian Glory Cup по Безлімітному Холдему зібрала аж 1339 входів. Його переможцем став уже згаданий вище mormaks. Саме у Main Event він і заробив майже всі свої рекордні призові (143,5 тис. грн).