1 червня 19:00
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Уельс --
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Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
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Швейцарія --
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Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
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Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
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Українські покеристи зібрали 760 тисяч гривень на гуманітарні потреби країни

Павло Василенко
30 травня, 17:04
Компанія PokerMatch провела благодійну серію турнірів, під час якої розіграла серед учасників понад 7 мільйонів гривень

PokerMatch провів серію турнірів заради допомоги Україні

Найбільший покер-рум України PokerMatch продовжує допомагати нашій країні у війні проти Росії. Раніше компанія провела низку благодійних івентів Victory Cup.

А наприкінці травня на PokerMatch відбулася крута серія Ukrainian Glory Cup. Складалася вона з 50-ти турнірів з Безлімітного Холдему, Омаху та Китайського покеру "Ананас".

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За підсумками подій рум розіграв 7,3 мільйона гривень призових серед найкращих гравців. Крім того, компанія зібрала 760,4 тисячі рейок, які вирушать на гуманітарні цілі до відомих благодійних організацій:

  • Гуманітарний штаб ГО "Волонтерська сотня"
  • Благодійний фонд "Трушна Перемога"
  • Волонтерський фонд "Майстерня"
  • Волонтерська ініціатива "Зграя"

Читайте також: Найкращий покерист України вирушить до Лас-Вегасу для гуманітарної допомоги Україні

Усього ж турніри Ukrainian Glory Cup зібрала майже 17 тисяч входів, а у призах опинялися 2273 гравці. Хто з них запам'ятався найбільше в серії:

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  • покерист inside27 заробив найбільше – 162 094 грн
  • гравець blackdar1n потрапив рекордну кількість разів у призи (28)
  • mormaks став найкращим гравцем у Холдем, заробивши 153 015 грн
  • в Омаху найбільше виграв maximhasim (33632 грн), а в "Ананасі" – velya (33 196 грн)
  • троє покеристів (thesingle19, dimata і maximhasim) зуміли оформити дубль, вигравши по два турніри серії

Головна подія Ukrainian Glory Cup по Безлімітному Холдему зібрала аж 1339 входів. Його переможцем став уже згаданий вище mormaks. Саме у Main Event він і заробив майже всі свої рекордні призові (143,5 тис. грн).