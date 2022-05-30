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Польша --
Уэльс --
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Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
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Швейцария --
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Португалия --
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Австрия --
3 июня 21:45
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Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
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Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
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Украина --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
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Франция --
10 июня 21:45
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Хорватия --
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11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
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Чехия --
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Главная Игра Новости покера

Украинские покеристы собрали 760 тысяч гривен на гуманитарные нужды страны

Павел Василенко
30 мая, 17:04
Компания PokerMatch провела благотворительную серию турниров, в ходе которой разыграла среди участников более 7 миллионов гривен

PokerMatch провел серию турниров ради помощи Украине

Крупнейший покер-рум Украины PokerMatch продолжает помогать нашей стране в войне против России. Ранее компания провела ряд благотворительных ивентов Victory Cup.

А в конце мая на PokerMatch состоялась крутая серия Ukrainian Glory Cup. Состояла она из 50-ти турниров по Безлимитному Холдему, Омахе и Китайскому покеру "Ананас".

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По итогам событий рум разыграл 7,3 миллиона гривен призовых среди лучших игроков. Кроме того, компания собрала 760,4 тысячи рейка, которые отправятся на гуманитарные цели в известные благотворительные организации:

  • Гуманитарный штаб ОО "Волонтерская сотня"
  • Благотворительный фонд "Трушная Победа"
  • Волонтерский фонд "Мастерская"
  • Волонтерская инициатива "Зграя"

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Всего же турниры Ukrainian Glory Cup собрала почти 17 тысяч входов, а в призах оказывались 2273 игрока. Кто из них запомнился больше всех в серии:

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  • покерист inside27 заработал больше всех – 162 094 грн
  • игрок blackdar1n попал рекордное количество раз в призы (28)
  • mormaks стал лучшим игроком в Холдем, заработав 153 015 грн
  • в Омахе больше всех выиграл maximhasim (33 632 грн), а в "Ананасе" – velya (33 196 грн)
  • трое покеристов (thesingle19, dimata и maximhasim) сумели оформить дубль, выиграв по два турнира серии

Главное событие Ukrainian Glory Cup по Безлимитному Холдему собрало аж 1339 входов. Его победителем стал уже упомянутый выше mormaks. Именно в Main Event он и заработал почти все свои рекордные призовые (143,5 тыс. грн).