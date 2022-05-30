Украинские покеристы собрали 760 тысяч гривен на гуманитарные нужды страны

PokerMatch провел серию турниров ради помощи Украине

Крупнейший покер-рум Украины PokerMatch продолжает помогать нашей стране в войне против России. Ранее компания провела ряд благотворительных ивентов Victory Cup.

А в конце мая на PokerMatch состоялась крутая серия Ukrainian Glory Cup. Состояла она из 50-ти турниров по Безлимитному Холдему, Омахе и Китайскому покеру "Ананас".

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По итогам событий рум разыграл 7,3 миллиона гривен призовых среди лучших игроков. Кроме того, компания собрала 760,4 тысячи рейка, которые отправятся на гуманитарные цели в известные благотворительные организации:

Гуманитарный штаб ОО " Волонтерская сотня "

" Благотворительный фонд " Трушная Победа "

" Волонтерский фонд " Мастерская "

" Волонтерская инициатива "Зграя"

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Всего же турниры Ukrainian Glory Cup собрала почти 17 тысяч входов, а в призах оказывались 2273 игрока. Кто из них запомнился больше всех в серии:

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покерист inside27 заработал больше всех – 162 094 грн

заработал больше всех – 162 094 грн игрок blackdar1n попал рекордное количество раз в призы (28)

попал рекордное количество раз в призы (28) mormaks стал лучшим игроком в Холдем, заработав 153 015 грн

стал лучшим игроком в Холдем, заработав 153 015 грн в Омахе больше всех выиграл maximhasim (33 632 грн), а в "Ананасе" – velya (33 196 грн)

(33 632 грн), а в "Ананасе" – (33 196 грн) трое покеристов (thesingle19, dimata и maximhasim) сумели оформить дубль, выиграв по два турнира серии

Главное событие Ukrainian Glory Cup по Безлимитному Холдему собрало аж 1339 входов. Его победителем стал уже упомянутый выше mormaks. Именно в Main Event он и заработал почти все свои рекордные призовые (143,5 тыс. грн).