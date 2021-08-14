14 серпня 17:00 Про матч
Верес 1
Ворскла 1
14 серпня 19:30
Зоря --
Минай --
14 серпня 19:30
Десна --
Дніпро-1 --
15 серпня 17:00
Колос --
Рух --
15 серпня 19:30
Львів --
Олександрія --
16 серпня 19:00
Маріуполь --
Чорноморець --
18 серпня 19:30
Інгулець --
Динамо --
20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
24 серпня 18:00
Шахтар --
Динамо --
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Українська "Леді смерть" стала героєм комп'ютерної гри

Любомир Луканюк
14 серпня, 18:04
Учасниця Другої світової війни, герой Радянського Союзу, Людмила Павличенко стала праобразом персонажа комп'ютерної гри Call of Duty: Vanguard

Людмила Павличенко і її комп'ютерна версія

На YouTube з'явився тизер гри Call of Duty: Vanguard в королівській битві Warzone.

В кінці бою переможці відлітають на вертольоті. Однак у одного загону щось пішло не так – солдата вбиває дівчина-снайпер. Вона одягнена в радянську військову форму, а в руках тримає гвинтівку часів Другої світової війни.

За словами інсайдера Тома Хендерсона, праобразом дівчини послужила герой Радянського Союзу Людмила Павличенко. Американські журналісти дали їй прізвисько "Леді смерть" – за час війни вона вбила 309 ворожих солдатів, з яких 36 були снайперами.

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Людмила Павличенко (уроджена Бєлова) народилася 29 червня 1916 року у Білій Церкві, Київської області. Добровольцем пішла на фронт, де закінчила снайперські курси.

У червні 1942 року отримала серйозне поранення і була комісована. Після війни захистила диплом в Київському університеті і стала старшим науковим співробітником Головного штабу ВМФ СРСР. Померла від інсульту 27 жовтня 1974 року.

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