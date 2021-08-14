Українська "Леді смерть" стала героєм комп'ютерної гри

Людмила Павличенко і її комп'ютерна версія

На YouTube з'явився тизер гри Call of Duty: Vanguard в королівській битві Warzone.

В кінці бою переможці відлітають на вертольоті. Однак у одного загону щось пішло не так – солдата вбиває дівчина-снайпер. Вона одягнена в радянську військову форму, а в руках тримає гвинтівку часів Другої світової війни.

За словами інсайдера Тома Хендерсона, праобразом дівчини послужила герой Радянського Союзу Людмила Павличенко. Американські журналісти дали їй прізвисько "Леді смерть" – за час війни вона вбила 309 ворожих солдатів, з яких 36 були снайперами.

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Людмила Павличенко (уроджена Бєлова) народилася 29 червня 1916 року у Білій Церкві, Київської області. Добровольцем пішла на фронт, де закінчила снайперські курси.

У червні 1942 року отримала серйозне поранення і була комісована. Після війни захистила диплом в Київському університеті і стала старшим науковим співробітником Головного штабу ВМФ СРСР. Померла від інсульту 27 жовтня 1974 року.