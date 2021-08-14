14 августа 17:00
Верес --
Ворскла --
14 августа 19:30
Заря --
Минай --
14 августа 19:30
Десна --
Днепр-1 --
15 августа 17:00
Колос --
Рух --
15 августа 19:30
Львов --
Александрия --
16 августа 19:00
Мариуполь --
Черноморец --
18 августа 19:30
Ингулец --
Динамо --
20 августа 19:30
Ворскла --
Металлист 1925 --
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
27 августа 19:30
Черноморец --
Александрия --
24 августа 18:00
Шахтер --
Динамо --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Игра Киберспорт

Украинская "Леди смерть" стала героем компьютерной игры

Любомир Луканюк
14 августа, 18:04
Участница Второй мировой войны, герой Советского Союза, Людмила Павличенко стала праобразом персонажа компьютерной игры Call of Duty: Vanguard

Людмила Павличенко и ее компьютерная версия

На YouTube появился тизер игры Call of Duty: Vanguard в королевской битве Warzone.

В конце сражения победители улетают на вертолете. Однако у одного отряда что-то пошло не так – солдата убивает девушка-снайпер. Она одета в советскую военную форму, а в руках держит винтовку времен Второй мировой войны.

По словам инсайдера Тома Хендерсона, праобразом девушки послужила герой Советского Союза Людмила Павличенко. Американские журналисты дали ей прозвище "Леди смерть" – за время войны она убила 309 вражеских солдат, из которых 36 были снайперами.

Реклама

Читайте также: Называл Крым российским: скандальный геймер в нетрезвом виде проиграл крупную сумму в азартные игры

Людмила Павличенко (урожденная Белова) родилась 29 июня 1916 года в Белой Церкви, Киевской области. Добровольцем ушла на фронт, где закончила снайперские курсы.

В июне 1942 года получила серьезное ранение и был комиссована. После войны защитила диплом в Киевском университете и стала старшим научным сотрудником Главного штаба ВМФ СССР. Умерла от инсульта 27 октября 1974 года.

Реклама