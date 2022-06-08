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Українець заробив 30 тисяч євро на великому турнірі з покеру у Барселоні

Анатолій Дерека
8 червня, 14:33
Андрій Козакевич не пошкодував тисячі євро на бай-ін та посів друге місце на MILLIONS Europe Open

Рамон Колільяс виграв MILLIONS Europe Open / Фото: Pokernews

Поки що у Лас-Вегасі набирає обертів Світова серія покеру. У Європі також не забувають проводити гарячі серії. Не всі представники Старого Світу готові витрачати гроші на переїзд, проживання та дорогі бай-іни у "місті гріхів".

Наприклад, у Барселоні відбувся турнір MILLIONS Europe Open, який зібрав поле із 203 гравців. Бай-ін події становив 1100 євро. Серед учасників був і українець Андрій Козакевич.

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Наш співвітчизник не лише зміг потрапити у призи, а й вийшов за фінальний стіл та дійшов до хедз-апу. У ньому Андрій бився з досвідченим іспанцем Рамоном Колільясом.

Суперник мав триразову перевагу в стеку, тому іспанець і здобув перемогу на досвіді. У вирішальній роздачі він із А4 вибив Козакевича, якому прилетіли КТ. У результаті Ілля зумів заробити 31,2 тисяч євро.

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Результати фінального столу MILLIONS Europe Open:

  1. Рамон Колільяс – 45 тис. євро
  2. Андрій Козакевич – 31,2 тис. євро
  3. Італо Модена – 20,3 тис. євро
  4. Рулоф Пепінг – 14,8 тис. євро
  5. Віктор Шухліб – 11,1 тис. євро
  6. Лаурі Сааскілахті – 9,2 тис. євро
  7. Пабло Гонсалес – 7,5 тис. євро
  8. Марко Манко – 5,9 тис. євро
  9. Артур Конан – 4,5 тис. євро