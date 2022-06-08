Украинец заработал 30 тысяч евро на крупном турнире по покеру в Барселоне

Рамон Колильяс выиграл MILLIONS Europe Open / Фото: Pokernews

Пока в Лас-Вегасе набирает обороты Мировая серия покера, в Европе также не забывают проводить горячие серии. Не все представители Старого Света готовы тратить деньги на переезд, проживание и дорогие бай-ины в "городе грехов".

К примеру, в Барселоне состоялся турнир MILLIONS Europe Open, собравший поле из 203 игроков. Бай-ин события составил 1100 евро. Среди участников оказался и украинец Андрей Козакевич.

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Наш соотечественник не только смог попасть в призы, но и вышел за финальный стол и дошел до хедз-апа. В нем Андрей сразился с опытным испанцем Рамоном Колильясом.

У соперника было трехкратное преимущество в стеке, поэтому испанец и добыл победу на опыте. В решающей раздаче он с А4 выбил Козакевича, которому прилетели КТ. В итоге Илья сумел заработать 31,2 тысячи евро.

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Результаты финального стола MILLIONS Europe Open: