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Українець програв кіберспортсмену в престижному турнірі з покеру

Анатолій Дерека
16 серпня, 11:55
Станіслав Галатенко завершив івент з Омахи на 7 місці, тоді як переможцем події став угорський кібергравець Роланд Чіка

Станіслав Галатенко був близький до виграшу браслета WSOP / Фото: cardplayer.com

У ці дні відомий покер-рум проводить серію онлайн-турнірів, в яких розігрує 33 браслети. Сьогодні вночі підійшов до кінця дводенний турнір з Омахи.

Бай-ін склав 400 доларів, а його переможцем став Роланд Чіка. Угорський гравець перейшов в професійний покер з кіберспорту, де був відомий по грі League of Legends.

За фінальним столом Роланд вийшов з невеликим стеком і до хедз-апу поводився спокійно, пропускаючи велику кількість рук. Лише в кінцівці Чіка став чіплідером.

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Ключова роздача сталася, коли за столом залишилося троє гравців. Роланд вийшов переможцем і чіплідером з великим відривом після того, як з фул-хаусом з четвірок і десяток вибив Майка Уотсона.

Через великий відрив по стеку хедз-ап тривав недовго. Чіка всього за 7 хвилин розправився з китайцем Лєєм Янгом і здобув 55,3 тис. доларів. Це найбільший виграш Роланда в покерній кар'єрі.

Більш того, його баланс в онлайні був мінус 3,4 тисячі доларів. До речі, за фінальний стіл звітного івенту вийшов і українець Станіслав Галатенко, однак посів у підсумку сьоме місце.

Результати фінального столу WSOP Event #10 Double Chance PLO :

  1. Роланд Чіка – 55,3 тис. доларів
  2. Лей Янг – 40 тис. доларів
  3. Майк Уотсон – 28,9 тис. доларів
  4. Ноам Гарама – 20,9 тис. доларів
  5. Маріам Нозадзе – 15,1 тис. доларів
  6. Аркадіуш Лішевскі – 10,9 тис. доларів
  7. Станіслав Галатенко – 7,9 тис. доларів

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