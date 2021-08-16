Українець програв кіберспортсмену в престижному турнірі з покеру

Станіслав Галатенко був близький до виграшу браслета WSOP / Фото: cardplayer.com
У ці дні відомий покер-рум проводить серію онлайн-турнірів, в яких розігрує 33 браслети. Сьогодні вночі підійшов до кінця дводенний турнір з Омахи.
Бай-ін склав 400 доларів, а його переможцем став Роланд Чіка. Угорський гравець перейшов в професійний покер з кіберспорту, де був відомий по грі League of Legends.
За фінальним столом Роланд вийшов з невеликим стеком і до хедз-апу поводився спокійно, пропускаючи велику кількість рук. Лише в кінцівці Чіка став чіплідером.
Читайте також: Білоруський гравець ледь не виграв браслет в експрес-турнірі з цікавою схемою
Ключова роздача сталася, коли за столом залишилося троє гравців. Роланд вийшов переможцем і чіплідером з великим відривом після того, як з фул-хаусом з четвірок і десяток вибив Майка Уотсона.
Через великий відрив по стеку хедз-ап тривав недовго. Чіка всього за 7 хвилин розправився з китайцем Лєєм Янгом і здобув 55,3 тис. доларів. Це найбільший виграш Роланда в покерній кар'єрі.
Більш того, його баланс в онлайні був мінус 3,4 тисячі доларів. До речі, за фінальний стіл звітного івенту вийшов і українець Станіслав Галатенко, однак посів у підсумку сьоме місце.
Результати фінального столу WSOP Event #10 Double Chance PLO :
- Роланд Чіка – 55,3 тис. доларів
- Лей Янг – 40 тис. доларів
- Майк Уотсон – 28,9 тис. доларів
- Ноам Гарама – 20,9 тис. доларів
- Маріам Нозадзе – 15,1 тис. доларів
- Аркадіуш Лішевскі – 10,9 тис. доларів
- Станіслав Галатенко – 7,9 тис. доларів