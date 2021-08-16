Украинец проиграл киберспортсмену в престижном турнире по покеру

Станислав Галатенко был близок к выигрышу браслета WSOP / Фото: cardplayer.com

В эти дни известный покер-рум проводит серию онлайн-турниров, в которых разыгрывает 33 браслета. Сегодня ночью подошел к концу двухдневный турнир по Омахе.

Бай-ин составил 400 долларов, а его победителем стал Роланд Чика. Венгерский игрок перешел в профессиональный покер из киберспорта, где был известен по игре League of Legends.

За финальным столом Роланд вышел с небольшим стеком и до хедз-апа вел себя спокойно, пропуская большое количество рук. Лишь в концовке Чика стал чиплидером.

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Ключевая раздача произошла, когда за столом осталось трое игроков. Роланд вышел победителем и чиплидером с большим отрывом после того, как с фулл-хаусом из четверок и десяток выбил Майка Уотсона.

Из-за большого отрыва по стеку хедз-ап продлился недолго. Чика всего за 7 минут разделался с китайцем Леем Янгом и добыл 55,3 тыс. долларов. Это крупнейший выигрыш Роланда в покерной карьере.

Более того, его баланс в онлайне был минус 3,4 тысячи долларов. К слову, за финальный стол отчетного ивента вышел и украинец Станислав Галатенко, однако занял в итоге седьмое место.

Результаты финального стола WSOP Event #10 Double Chance PLO :