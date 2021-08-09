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Белорусский игрок едва не выиграл браслет в экспресс-турнире с интересной схемой

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
9 августа, 14:00
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Виктор Малиновский оказался пятым в турнире Flip&Go на WSOP, тогда как победа досталась греческому покеристу
Георгиос Сотиропулос выиграл экспресс-турнир WSOP
Георгиос Сотиропулос выиграл экспресс-турнир WSOP / Фото: Pokeroff

С 1 августа по 12 сентября известный покер-рум проводит серию турниров WSOP, в которых разыгрывает 33 золотых браслета.

Вчера же состоялся турнир Flip&Go по Безлимитному Холдему. В нем зарегистрировалось аж 6,3 тысячи игроков, которые не пожалели выделить 200 долларов на бай-ин.

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Турнир не затянулся надолго, всего через три часа определился победитель. Всему причиной – формат Flip&Go. Первая часть ивента прошла в формате олл-ин шутаутом (до 5 минут).

В нем игроки по сути выступали наблюдателями, ведь при сдаче карт все сразу шли в ва-банк. Поэтому победа в раздаче зависела исключительно от удачи. Это позволило отцепить большую часть покеристов.

В тренде

Вторая часть ивента прошла в формате привычного фризаута, когда игроки не могли сделать ребай и покидали турнир сразу в случае проигрыша. В итоге до финального стола добрались такие именитые игроки как Крис Мурман и Виктор Малиновский.

Правда, они замкнули топ-пятерку, а победителем стал грек Георгиос Сотиропулос. Парень поднял 117 тысяч и выиграл второй браслет WSOP. Первый он взял в 2015 году в турбо-ивенте WSOP Europe. Всего же за карьеру грек поднял 2,8 миллиона долларов.

Результаты финального стола WSOP Event #6 FLIP&GO NLH:

  1. Георгиос Сотиропулос (Греция) – 117 тыс. долларов
  2. Йен-Лян Яо (Тайвань) – 90,3 тыс. долларов
  3. Мишель ван Эльсакер (Бельгия) – 69,8 тыс. долларов
  4. Крис Мурман (Великобритания) – 53,9 тыс. долларов
  5. Виктор Малиновский (Беларусь) – 41,6 тыс. долларов
  6. Эрван Пешо (Франция) – 31,1 тыс. долларов
  7. Квентин Русси (Франция) – 24,9 тыс. долларов
  8. Маркус Принц (Германия) – 19,1 тыс. долларов
  9. Винг Тат Юнг (Канада) – 14,8 тыс. долларов

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