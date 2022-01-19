Українець обійшов легенд покеру та виграв майже 2 мільйони на турнірі у Києві

Леон Цукерник (ліворуч) та Бертран Гроспельє (праворуч) не потрапили у призи, а переможцем став Олексій Кравчук (по центру) / Фото: PokerMatch

У Києві триває перша грандіозна покерна серія року PokerMatch UA Millions. Організатори намітили аж 11 суперівентів із загальною гарантією 11 мільйонів гривень.

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Також був призначений і VIP-турнір на честь запрошених зіркових гостей – володарів браслетів WSOP Леона Цукерника та Бертрана Гроспельє. На Leon's Challenge було зроблено аж 33 входи, і це попри чималий бай-ін – 150 тисяч гривень!

Леон Цукерник (ліворуч), Богдан Рунович (по центру) та Бертран Гроспельє (праворуч)

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Сам герой вечора Леон Цукерник зробив кілька входів до івенту і трохи не дотягнув до фінального столу (13 місце). Ледве довше протримався ElkY, Бертран посів 10 місце. У призи потрапила топ-п'ятірка гравців.

Трохи до призів не дотягнув Сергій Попович (9 місце), який відібрався на турнір через сателіт на PokerMatch. Чіплідером перед стартом фіналу був Зів Олександр, але покеристу судилося лише пережити баббл і зайняти 5 місце.

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Перемога дісталася досвідченому гравцю Олексію Кравчуку. Він розпочинав фіналку з четвертим стеком, а в хедз-апі зумів здолати Тараса Сергієнка та здобути головний приз – 1,75 мільйона гривень та кубок.

Призові за Leon's Challenge: