Украинец обошел легенд покера и выиграл почти 2 миллиона на турнире в Киеве

Леон Цукерник (слева) и Бертран Гроспелье (справа) не попали в призы, а победителем стал Алексей Кравчук (по центру) / Фото: PokerMatch

В Киеве продолжается первая грандиозная покерная серия года PokerMatch UA Millions. Организаторы наметили аж 11 суперивентов с общей гарантией 11 миллионов гривен.

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Также был назначен и VIP-турнир в честь приглашенных звездных гостей – обладателей браслетов WSOP Леона Цукерника и Бертрана Гроспелье. На Leon's Challenge было сделано аж 33 входа, и это несмотря на немаленький бай-ин – 150 тысяч гривен!

Леон Цукерник (слева), Богдан Рунович (по центру) и Бертран Гроспелье (справа)

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Сам герой вечера Леон Цукерник сделал несколько входов в ивент и немного не дотянул до финального стола (13 место). Чуть дольше продержался ElkY, Бертран занял 10 место. В призы попала топ-пятерка игроков.

Немного до призов не дотянул Сергей Попович (9 место), который отобрался на турнир через сателлит на PokerMatch. Чиплидером перед стартом финалки был Зив Александр, но покеристу было суждено лишь пережить баббл и занять 5 место.

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Победа досталась опытному игроку Алексею Кравчуку. Он начинал финалку с четвертым стеком, однако оставил всех позади и завоевал главный приз – 1,75 миллиона гривен и кубок.

Призовые за Leon's Challenge: