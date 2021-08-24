Україна за овальним столом. ТОП-10 наших гравців в історії покеру

Найкращі покеристи в історії України

Сьогодні Україна відзначає 30-й День Незалежності. Нашу країну за цей час славило чимало видатних спортсменів, зокрема у футболі, боксі, плаванні, художньої гімнастики та інших видах спорту.

У покері ж українці також встигли залишити свій невеликий слід. Зазвичай серед кращих покеристів світу чимало американців і британців, проте знайшлося в цьому списку місце і для наших співвітчизників.

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Представляємо вашій увазі 10 найбагатших українських покеристів в історії. Рейтинг складено за кількістю призових, які гравці здобули за столом покеру.

10. ДЕНИС ШАФІКОВ

Дохід за весь час: 1 209 181 долар

Місце в загальному рейтингу: 1693

краще досягнення: 1-ше місце на Main Event WPT Russia (2019)

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Денис почав грати в покер в дев'ятирічному віці в Херсоні. Вперше голосно про себе заявив у heads-up турнірі Russian Poker Tour (RPT), який проходив у Києві в 2011 році (7-ме місце).

Вже через вісім років Денис тріумфував на WPT в Сочі, піднявши 253 тисячі доларів. У тому ж 2019-му українець тричі опинявся в призах на WSOP, однак сумарно привіз із Лас-Вегаса близько 32 тисяч.

9. СЕРГІЙ БАРАНОВ

Дохід за весь час: 1 274 590 доларів

Місце в загальному рейтингу: 1584

краще досягнення: 2-ге місце на WSOPE Event 7 (2012)

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Сергій не хапав зірок із неба, вперше голосно заявивши про себе завдяки перемозі в турнірі European Poker Tour в Барселоні в 2009 році. Правда, найголосніше Баранов прославився три роки по тому, на європейській версії WSOP.

Українець зумів пробратися в heads-up, обійшовши таких відомих покеристів, як Даніель Неграну, Джастін Бономо, Лів Боері, Джейсон Мерсьє та інші. У дуелі ж Сергій протистояв рекордсмену за браслетами WSOP Філу Хельмута.

На жаль, своє чіплідерство Баранов не захистив і поступився американцеві в завзятій боротьбі. Після цього Сергій відійшов на другий план, а нещодавно нагадав про себе, потрапивши в ITM на турнірі WPT Venetian (21-ше місце).

8. АНДРІЙ ДАНИЛЮК

Дохід за весь час: 1 284 660 доларів

Місце в загальному рейтингу: 1574

краще досягнення: 4-те місце на European Poker Tour Madrid (2011)

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Андрій професійно грає в покер із 2008 року, коли на Відкритому чемпіонаті Австралії Aussie Millions несподівано зайняв 7-ме місце. Свій заробіток Данилюк побудував на влучанні в призи на дрібних турнірах.

Його кращий показник на WSOP стало лише 14-те місце на турнірі в 2010 році, а найбільші призові йому принесла 4-та позиція на EPT в Мадриді через рік. Останнім часом Андрій проживає в Москві, нерідко потрапляючи в ITM місцевих турнірів.

7. ВАДИМ ШЛЕЗ

Дохід за весь час: 1 321 904 долара

Місце в загальному рейтингу: 1531

краще досягнення: 1-ше місце на WSOP Circuit Sochi (2018)

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Вадим – уродженець Харкова, проте вже у віці 16 років емігрував із родиною до США. Покер з'явився в житті українця в 2004 році, коли його на цю гру підсадив колега по роботі.

Свою історичну батьківщину Вадим не забув, не раз беручи участь в українських топових івентах. На WSOP кращим показником Шлеза стало 15-те місце на турнірі в 2019 році. А за рік до цього покерист тріумфував на WSOPC в Сочі.

6. ОЛЕКСІЙ КОВАЛЬЧУК

Дохід за весь час: 2 339 358 доларів

Місце в загальному рейтингу: 769

Краще досягнення: два браслети WSOP (2011, 2012)

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Незважаючи лише на 6-те місце в нашому списку, Олексій по праву може називатися чи не найкращим українським гравцем в історії. Ковальчук – єдиний українець, який виграв два браслета WSOP.

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У 2011 році Олексій тріумфував в івент по Холдему, а рік потому став переможцем турніру з Стаду. Правда, останнім часом Ковальчук не був помічений на великих турнірах.

5. ОЛЕКСАНДР ДОВЖЕНКО

Дохід за весь час: 2 691 421 долар

Місце в загальному рейтингу: 635

Краще досягнення: 2-ге місце на European Poker Tour Kyiv (2009)

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Повний тезка легендарного українського кінорежисера здобув аж 22 перемоги на великих турнірах. На WSOP же максимумом Олександра стало 3-тє місце в 2015 році на івенті з Омахи Хай-Лоу.

Всього ж на івентах Світової серії покеру Довженко 11 разів опинявся в призах. Нині Олександр проживає в Росії, а в останні роки гравець не був помічений у великих призах.

4. ОЛЕКСІЙ ХОРОШЕНІН

Дохід за весь час: 3 589 733 долара

Місце в загальному рейтингу: 426

Краще досягнення: 1-ше місце на European Poker Tour Vienna (2014 року)

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Олексій непогано виявляв себе в онлайні, але свого часу зрозумів, що основні гроші в покері крутяться в живих турнірах. Вперше великого успіху він досяг у 2011 році, ставши Раннер-апом івенту Merit Cyprus Classic.

Через три роки Хорошенін домігся найбільшого свого профіту, вигравши понад півмільйона доларів на віденському турнірі EPT.

А ось на Світової серії покеру він не досяг успіху (максимум – 41-е місце на івент в 2015 році). Зараз покерист проживає в Лондоні і зробив паузу в кар'єрі.

3. ІГОР ЯРОШЕВСЬКИЙ

Дохід за весь час: 4 022 404 долара

Місце в загальному рейтингу: 355

Краще досягнення: 2-ге місце на WSOP NLH Turbo (2015)

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Ігор – один з найуспішніших українських гравців. На WSOP він 41 раз потрапляв в ITM і в 2015 році став Раннер-апом турбо-турніру по Холдему.

Також Ярошевський непогано показує себе і в онлайні. У минулому році українець дев'ять разів виходив в призи на WSOP Online, однак максимальним результатом було аж 41-ше місце.

2. ЄВГЕН ТИМОШЕНКО

Дохід за весь час: 7 769 407 доларів

Місце в загальному рейтингу: 148

Краще досягнення: 2-ге місце на WSOP Heads-Up Championship (2011)

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Тимошенко – уродженець Харкова, проте в вісім років переїхав зі своєю сім'ї в США. Кар'єру покериста Євген почав в 2003 році, а вже через п'ять років зайняв 3-тє місце на турнірі WSOP Europe в Лондоні.

Українець 34 рази потрапляв в призи на WSOP. Особливо успішними видалися 2013 і 2016 роки, де він по сім разів опинявся в ITM. Останнім часом Тимошенко проживає в Сіетлі і не був помічений на великих турнірах.

1. ЄВГЕН КАЧАЛОВ

Дохід за весь час: 9 242 219 доларів

Місце в загальному рейтингу: 106

Краще досягнення: Золотий браслет WSOP в турнірі по Стаду (2011)

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Євген – уродженець Києва, проте, як і багато хто з нашого списку, в дитинстві з родиною переїхав до США. Качалов починав захоплюватися кіберспорту і часто грав в WarCraft, проте в 20 років він активно поринув у покер.

Головна заслуга Качалова – перемога в івенті Світової серії покеру в 2011 році. Правда, найбільший занос Євгена припав на 2007 рік, коли українець тріумфував на престижному турнірі Doyle Brunson Classic.

Це дозволило йому підняти 2,5 мільйона доларів. Кращий покерист в історії України вже три роки не потрапляв у призи, а недавно невдало виступив на чемпіонаті України з покеру.