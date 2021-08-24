Украина за овальным столом. ТОП-10 наших игроков в истории покера

Лучшие покеристы в истории Украины

Сегодня Украина отмечает 30-й День Независимости. Нашу страну за это время прославляло немало выдающихся спортсменов, в частности в футболе, боксе, плавании, художественной гимнастике и других видах спорта.

В покере же украинцы также успели оставить свой небольшой след. Обычно среди лучших покеристов мира немало американцев и британцев, однако нашлось в этом списке место и нашим соотечественникам.

Читайте также: 11 самых успешных игроков в истории покера

Представляем вашему вниманию 10 самых богатых украинских покеристов в истории. Рейтинг составлен по количеству призовых, которые игроки добыли за покерным столом.

10. ДЕНИС ШАФИКОВ

Доход за все время: 1 209 181 доллар

Место в общем рейтинге: 1693

Лучшее достижение: 1 место на Main Event WPT Russia (2019)

Денис начал играть в покер в 9-летнем возрасте в Херсоне. Впервые громко о себе заявил в хедз-ап турнире Russian Poker Tour (RPT), который проходил в Киеве в 2011 году (7 место).

Уже спустя восемь лет Денис триумфовал на WPT в Сочи, подняв 253 тысячи долларов. В том же 2019 году украинец трижды оказывался в призах на WSOP, однако суммарно привез из Лас-Вегаса около 32 тысяч.

9. СЕРГЕЙ БАРАНОВ

Доход за все время: 1 274 590 долларов

Место в общем рейтинге: 1584

Лучшее достижение: 2 место на WSOPE Event 7 (2012)

Сергей не хватал звезд с небес, впервые громко заявив о себе благодаря победе в турнире European Poker Tour в Барселоне в 2009 году. Правда, громче всего Баранов прославился три года спустя, на европейской версии WSOP.

Украинец сумел пробраться в хедз-ап, обойдя таких известных покеристов как Даниэль Негреану, Джастин Бономо, Лив Боэри, Джейсон Мерсье и другие. В дуэли же Сергей противостоял рекордсмену по браслетам WSOP Филу Хельмуту.

К сожалению, свое чиплидерство Баранов не защитил и уступил американцу в упорной борьбе. После этого Сергей отошел на второй план, а недавно напомнил о себе, попав в ITM на турнире WPT Venetian (21 место).

8. АНДРЕЙ ДАНИЛЮК

Доход за все время: 1 284 660 долларов

Место в общем рейтинге: 1574

Лучшее достижение: 4 место на European Poker Tour Madrid (2011)

Андрей профессионально играет в покер с 2008 года, когда на Открытом чемпионате Австралии Aussie Millions неожиданно занял 7 место. Свой заработок Данилюк построил на попаданиях в призы на некрупных турнирах.

Его лучший показатель на WSOP стало лишь 14 место на турнире в 2010 году, а крупнейшие призовые ему принесла 4-ая позиция на EPT в Мадриде год спустя. В последнее время Андрей проживает в Москве, нередко попадая в ITM местных турниров.

7. ВАДИМ ШЛЕЗ

Доход за все время: 1 321 904 доллара

Место в общем рейтинге: 1531

Лучшее достижение: 1 место на WSOP Circuit Sochi (2018)

Вадим – уроженец Харькова, однако уже в возрасте 16 лет эмигрировал с семьей в США. Покер появился в жизни украинца в 2004 году, когда его на эту игру подсадил коллега по работе.

Свою историческую родину Вадим не забыл, не раз принимая участие в украинских топовых ивентах. На WSOP лучшим показателем Шлеза стало 15 место на турнире в 2019 году. А за год до этого покерист триумфовал на WSOPC в Сочи.

6. АЛЕКСЕЙ КОВАЛЬЧУК

Доход за все время: 2 339 358 долларов

Место в общем рейтинге: 769

Лучшее достижение: два браслета WSOP (2011, 2012)

Несмотря лишь на 6 место в нашем списке, Алексей по праву может называться едва ли не лучшим украинским игроком в истории. Ковальчук – единственный украинец, выигравший два браслета WSOP.

Реклама

В 2011 году Алексей триумфовал в ивенте по Холдему, а год спустя стал победителем турнира по Стаду. Правда, в последнее время Ковальчук не был замечен на крупных турнирах.

5. АЛЕКСАНДР ДОВЖЕНКО

Доход за все время: 2 691 421 доллар

Место в общем рейтинге: 635

Лучшее достижение: 2 место на European Poker Tour Kyiv (2009)

Полный тезка легендарного украинского кинорежиссера добыл аж 22 победы на крупных турнирах. На WSOP же максимумом Александра стало 3 место в 2015 году в ивенте по Омахе Хай-Лоу.

Всего же на ивентах Мировой серии покера Довженко 11 раз оказывался в призах. Сейчас Александр проживает в России, а в последние годы игрок не был замечен в крупных призах.

4. АЛЕКСЕЙ ХОРОШЕНИН

Доход за все время: 3 589 733 доллара

Место в общем рейтинге: 426

Лучшее достижение: 1 место на European Poker Tour Vienna (2014)

Алексей неплохо проявлял себя в онлайне, но в свое время понял, что основные деньги в покере крутятся в живых турнирах. Впервые крупного успеха он добился в 2011 году, став раннер-апом ивента Merit Cyprus Classic.

Спустя три года Хорошенин добился крупнейшего своего профита, выиграв более полумиллиона долларов на венском турнире EPT.

А вот на Мировой серии покера он не преуспел (максимум – 41 место на ивенте в 2015 году). Сейчас покерист проживает в Лондоне и сделал паузу в карьере.

3. ИГОРЬ ЯРОШЕВСКИЙ

Доход за все время: 4 022 404 доллара

Место в общем рейтинге: 355

Лучшее достижение: 2 место на WSOP NLH Turbo (2015)

Игорь – один из самых успешных украинских игроков. На WSOP он 41 раз попадал в ITM и в 2015 году стал раннер-апом турбо-турнира по Холдему.

Также Ярошевский неплохо показывает себя и в онлайне. В прошлом году украинец девять раз выходил в призы на WSOP Online, однако максимальным результатом было аж 41 место.

2. ЕВГЕНИЙ ТИМОШЕНКО

Доход за все время: 7 769 407 долларов

Место в общем рейтинге: 148

Лучшее достижение: 2 место на WSOP Heads-Up Championship (2011)

Тимошенко – уроженец Харькова, однако в 8 лет переехал со своей семье в США. Карьеру покериста Евгений начал в 2003 году, а уже через пять лет занял 3 место на турнире WSOP Europe в Лондоне.

Украинец 34 раза попадал в призы на WSOP. Особенно успешными выдались 2013 и 2016 годы, где он по семь раз оказывался в ITM. В последнее время Тимошенко проживает в Сиэттле и не был замечен на крупных турнирах.

1. ЕВГЕНИЙ КАЧАЛОВ

Доход за все время: 9 242 219 долларов

Место в общем рейтинге: 106

Лучшее достижение: золотой браслет WSOP в турнире по Стаду (2011)

Евгений – уроженец Киева, однако, как и многие из нашего списке, в детстве с семьей переехал в США. Качалов начинал увлекаться киберспортом и часто играл в WarCraft, однако в 20 лет он активно углубился в покер.

Главная заслуга Качалова – победа в ивенте Мировой серии покера в 2011 году. Правда, крупнейший занос Евгения пришелся на 2007 год, когда украинец триумфовал на престижном турнире Doyle Brunson Classic.

Это позволило ему поднять 2,5 миллиона долларов. Лучший покерист в истории Украины уже три года не попадал в призы, а недавно неудачно выступил на чемпионате Украины по покеру.