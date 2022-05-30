1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
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Став відомий новий переможець Кубка Націй з матч-покеру

Анатолій Дерека
30 травня, 18:39
Збірна Німеччини з матч-покеру зробила камбек у фіналі турніру і стала чемпіоном світу з матч-покеру

Збірна Німеччини з матч-покеру

У Північній Македонії пройшов Кубок націй з матч-покеру. Це був третій турнір для збірної України, яка їхала до Гевгелії у статусі чинного чемпіона.

Загалом наша команда двічі здобувала чемпіонство на Кубку Націй – у 2018 та 2019 роках. Втім, захистити титул нашій країні не вдалося.

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Першу сесію українці завершили на шостому місці, а ось після двох наступних раундів наша команда опустилася на восьму позицію та достроково залишила івент, не потрапивши до прохідної топ-шістки.

Збірна України з матч-покеру / Фото: PokerMatch

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Тоді останньою командою, яка кваліфікувалась у фінал, стала збірна Німеччини. Вона відставала від лідера в особі Сінгапуру більш ніж на 350 очок. Тим не менш, німці змогли зібратися і виграти Кубок Націй. Слідом за нею фінішували Ізраїль та Казахстан.

  1. Німеччина – 1110,8 бала
  2. Ізраїль – 1079,8 бала
  3. Казахстан – 1061 бал
  4. Сінгапур – 1060,6 бала
  5. Литва – 1058,8 бала
  6. Естонія – 928,1 бала