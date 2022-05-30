1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
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Стал известен новый победитель Кубка Наций по матч-покеру

Анатолий Дерека
30 мая, 18:39
Сборная Германии по матч-покеру совершила камбэк в финале турнира и стала чемпионом мира по матч-покеру

Сборная Германии по матч-покеру

В Северной Македонии прошел Кубок наций по матч-покеру. Это был третий турнир для сборной Украины, которая ехала в Гевгелию в статусе действующего чемпиона.

Всего наша команда дважды завоевывала чемпионство на Кубке Наций – в 2018 и 2019 годах. Впрочем, защитить титул у нашей страны не получилось.

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Первую сессию украинцы завершили на шестом месте, а вот после двух следующих раундов наша команда опустилась на восьмую позицию и досрочно покинула ивент, не попав в проходную топ-шестерку.

Сборная Украины по матч-покеру / Фото: PokerMatch

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Тогда последней командой, квалифицировавшейся в финал, стала сборная Германии. Она отставала от лидера в лице Сингапура более чем на 350 очков. Тем не менее, немцы смогли собраться и в итоге выиграть Кубок Наций. Вслед за ней финишировали Израиль и Казахстан.

  1. Германия – 1110,8 баллов
  2. Израиль – 1079,8 баллов
  3. Казахстан – 1061 балл
  4. Сингапур – 1060,6 баллов
  5. Литва – 1058,8 баллов
  6. Эстония – 928,1 балла