Вчимо грати в покер: 10 заповідей для початківця гравця

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Мистецтво гри в покер підвладне далеко не всім. Більшість любителів гри бачать лише верхівку айсберга, де топ-покеристи "гребуть гроші лопатою" і насолоджуються життям.

Втім, куди більше невдалих прикладів, коли початківці перегорають, програють гроші через неправильну стратегію і зав'язують з цим видом розваг. Наш сайт вирішив зібрати десять головних порад, які експерти дають новачкам для успішного старту покерної кар'єри.

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1. Визубри правила гри.

Досить дивна порада, подумаєте ви. Однак у багатьох з нас були випадки, що ви або ваш опонент сідаєте за стіл, відкриваєте ноутбук і шукаєте в пошуковій системі "комбінації покеру".

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Прочитати гру таких учасників куди простіше, адже їм буде складніше приховати емоції. Крім того, вони довше будуть прораховувати свої шанси, адже багатьом потрібен час, щоб зрозуміти, чи дійсно, наприклад, каре старше за фул-хауса.

2. Не грай на високих лімітах.

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Недарма покер-руми придумали ігри на умовні фішки. Важливо відточити свою майстерність на турнірах без ризиків, щоб потім потихеньку переходити на кеш-ігри.

Участь в івентах на умовні фішки або з низькими бай-інами не тільки вбереже новачка від великих втрат через недосвідченість, але дозволить йому за цей час вивчити куди більшу кількість аспектів покеру.

3. Знайди суперника свого рівня.

Даний рада плавно випливає з минулої. Потрібно завжди враховувати свій рівень і, як каже українське прислів'я, "не лізти поперед батька в пекло".

Досвідчений гравець навіть з поганими картами вміло скористається вашими помилками і прорахунками. А ось на тлі рівного собі або ще менш досвідченого покериста ви зможете не тільки набити руку, але і банально підвищити свої шанси на заробіток.

4. Блефуй обережно або не блефуй взагалі.

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Мистецтво такої поведінки вивчається покеристами роками. Надивившись фільмів, багато наївно вірять, що блеф завжди приносить успіх.

Однак якщо перестаратися з "акторською грою", можна сміливо напоротися на сильну руку суперника і втратити солідні гроші. Тому новачкам часто радять в перші свої дні покерного життя не робити ставки на блеф.

5. Вступай в гру за потребою.

Багатьом новачкам здається, що потрібно брати участь в кожній роздачі, адже навіть з кишеньковими 2-7 залишається шанс на випадання трьох "сімок". Так, залишається, але він настільки мізерно малий, що розраховувати на це не варто.

Експерти взагалі радять брати участь лише у 15-20 відсотках з усіх можливих роздач. Мова наприклад про кишенькову пару, одномасних коннектерів, двох картах номіналом від "десятки" і вище. Вам вигідніше буде зберегти ці фішки на одну з наступних роздач, щоб скористатися ними при куди кращій руці.

6. Не розраховуй на "дро".

Безумовно, для складання комбінації у гравців є сім карт і на терні з рівером вам може підійти необхідна з них. Однак якщо у вас немає готової комбінації після флопа і ваш опонент поводиться агресивно, немає сенсу починати з ним в торги.

Навіть якщо у вас роял-флеш-дро перед рівером, але інших комбінацій немає, шанс на випадання необхідної вам карти становить всього лише 3,33 відсотка (при шести гравцях за столом).

7. Проаналізуйте карти на столі та поведінку суперника.

Завжди важливо оцінювати шанси не тільки виходячи зі своїх карт. У тебе може з'явитися стріт вже на флопі, однак при цьому три одномасні карти на столі дають вашому суперникові шанс зібрати флеш. Проаналізуй його гру, щоб зрозуміти, чи може його комбінація перебити твою вже сильну руку.

8. Сконцентруйся на одній грі.

Багатьом професіоналам не становить труднощів одночасно брати участь в декількох турнірах і швидко між ними перемикатися. Новачкові ж варто поки забути про мультітейблінг.

Кожен івент відбирає не тільки моральні сили, а й забирає концентрацію. Від цього підвищується шанс переплутати столи, зробити необдуману ставку або ж зовсім пропустити хорошу руку на одному з турнірів.

9. Алкоголь – твій ворог.

Надлишок алкоголю в вашому раціоні може привести до раку / Фото: Unsplash

Стереотип про покериста відразу домальовує в уяві келих віскі або якого-небудь іншого міцного напою. Проте, для новачка вкрай важливо вникнути в тему на тверезу голову, щоб викорінити зі своєї поведінки дурні помилки і навчитися контролювати свої емоції. Відчуй спочатку себе як риба у воді, а вже потім можна подумати і про супутні аспекти гри.

10. Грай собі на втіху і згідно з твоїми фінансовими можливостями.

Попри можливість непогано заробити, головна перевага покеру – яскраві емоції та викид адреналіну. Подбай про те, щоб гра була тобі в радість.

Одна з головних умов для цього – розраховувати на банкролл такого розміру, який не створить перешкод у фінансуванні твоїх інших сфер життя. Потрібно завжди розуміти, що в покері трапляються апстріки та даунстріки. Однак вони не повинні безпосередньо впливати на твоє життя поза овального столу.