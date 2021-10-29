Тяжко хворому гравцеві подарували квиток на головний покерний турнір в Лас-Вегасі

Майкл Грейдон з сім'єю / Фото: Pokernews

Цими днями у Лас-Вегасі проходить Світова покерна серія. Найкращі гравці з'їхалися до "міста гріхів", щоб розділити 88 золотих браслетів.

Головна подія серії стартує 4 листопада та триватиме аж два тижні. Серед них буде й американський покерист Майкл Грейдон, якому на початку цього року діагностували рак мозку термінальної стадії.

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На своїй сторінці в Twitter Майкл попросив небайдужих викупити його частки на Main Event, виставивши на продаж 70% бай-іну без націнки. І лише за дві години вони були розкуплені.

Крім того, відомі покеристи Ем-Джей Гонсалес та Джонатан Депа запропонували Грейдону повністю сплатити його внесок (10 тисяч доларів) і навіть залишити Майклу всі призові та зібрані кошти. У свою чергу, Марія Хо вирішила сплатити уродженцю Алабами переліт у Лас-Вегас.

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Гравець планує прилетіти до "міста гріхів" 6 листопада, щоб наступного дня взяти участь у сесії Day 1D. Більш того, компанія All-American Dave надасть Грейдону безкоштовне харчування на час перебування у Лас-Вегасі.

"Я був абсолютно вражений. Дякую всім, у вас справді золоте серце. Покерна спільнота не перестає дивувати щедрістю. Один хлопець сьогодні став щасливішим!"

Діагноз Майклу поставили у березні 2021 року. По його словам, лікарі допомогти йому не можуть Але він ходить на хіміотерапію, щоб збільшити свій строк життя до 10 років. Майкл одружений і має дві дочки, яким 6 і 9 років. У житті Грейдон володіє компанією з ландшафтного дизайну.