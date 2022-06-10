Троє українців заробили понад 30 тисяч доларів на Світовій серії покеру

Богдан Сливінський заробив майже 25 тисяч на WSOP 2022

Світова покерна серія набирає обертів. Із 89 турнірів уже відіграно 14, у яких визначились власники золотих браслетів.

Українці на WSOP поки не перемагали, проте троє вже встигли опинитися у призових зонах. Найуспішнішим можна назвати Богдана Слівінського.

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Гравець вдало зайшов у масовий івент NLH Deepstack за 600 доларів із 5,7К учасниками. Богдан зовсім не дотягнув до фіналки, вилетівши на 10 місці. Це принесло йому 24,8 тисячі доларів. Переможцем став колишній тенісист Радж Вохра, який забрав головний приз – 335К.

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Результати фінального столу турніру WSOP NLH Deepstack:

Радж Вохра – 335,2 тис. доларів Кін Ліу – 207,1 тис. доларів Ханг Тран – 154,8 тис. доларів Ніколь Лімо Грін – 116,5 тис. доларів Майкл Лін – 88,4 тис. доларів Юнчу Чанг – 67,5 тис. доларів Ральф Маркес – 52 тис. доларів Станіслав Сніцар – 40,3 тис. доларів Рено Селліні – 31,5 тис. доларів

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Також двоє українців потрапили до ITM у турнірі з Безлімітного Холдему на 2392 входи за 1,5К американських грошей. Артем Металіді зайняв 235 місце, забравши 2,6К. Тоді як Павлу Векслеру за 148-у позицію підкорилося 3,5 тисячі.

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Результати фінального столу турніру WSOP 6-Handed NLH: