Троє українців заробили понад 25 тисяч доларів на покері в інтернеті

Почалася серія онлайн-турнірів SCOOP 2022

У ці дні проходить нова серія покеру SCOOP – весняний чемпіонат з онлайн-покеру. Турніри організовані в одному з найбільших інтернет-румів світу.

У перший день успіху досяг українець, який виграв 20 тисяч у турнірі з Холдему з бай-іном 320 доларів. Ще троє українців успішно провели інші івенти.

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Так, ZYRIANJEK не побоявся поринути у масовий турнір з Холдему на 15 з лишком тисяч учасників. Внесок коштував гравцеві лише 11 доларів, тоді як сумарні призові склали 8,9 тисячі.

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Також непогано заробив і покерист під ніком vit957. Представник України заплатив лише 2,2 долара, щоб стати одним із майже 10-ти тисяч учасників івенту. Підсумковий виграш нашого співвітчизника становив 1300 доларів.

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Проте найбільше примножився asti.wp. Заплативши лише 55 американських грошей, гравець у покер зумів підняти аж 15,2 тисячі доларів.