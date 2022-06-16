Талант з Уельсу обставив Негреану та виграв другий браслет WSOP у кар'єрі

Роберт Коуен виграв суперивент з Омахи / Фото: WSOP
На WSOP 2022 закінчилося ще кілька івентів, які визначили нових власників браслетів. Українці також беруть участь в івентах у Лас-Вегасі, збираючи потроху призові.
Наприклад, найуспішніший покерист України Євген Качалов днями підняв майже 6 тисяч у шутаут-турнірі, частина з яких відправить на благодійність. А в івенті №25 NLH Deepstack до ITM потрапив Богдан Сливинський.
Житель Чикаго зайшов у турнір на 4 з лишком тисячі людей, заплативши 800 доларів. У підсумку Богдан посів 265 місце, що дозволило йому забрати 1,9К. Чемпіоном став Раджа Вазваз, який виграв 358 тисяч.
Результати фінального столу турніру WSOP High Roller PLO:
- Раджа Вазваз – 358,4 тис. доларів
- Роберт Кроу – 221,3 тис. доларів
- Теренс Рід – 166 тис. доларів
- Шон Лежендр – 125,3 тис. доларів
- Дов Маркович – 95,3 тис. доларів
- Максим Дюамель – 73 тис. доларів
- Абінав Ієр – 56,3 тис. доларів
- Себастьєн Кло – 43,8 тис. доларів
- Ліран Бетіто – 34,3 тис. доларів
В івенті №28 змагалися 106 хайролерів в Омаху. Гравці не побоялися заплатити по 50 тисяч американських грошей, утворивши призовий фонд 5М. У призах виявилося чимало відомих гравців: Ченс Корнут (14 місце), Йоні Йоукімайнен (10), Скотт Сейвер (8), Джейсон Мерсьєр (6).
У призи не влучив навіть титулований Даніель Негреану. Браслет же дістався гравцю з Уельсу Роберту Коуену. Покерист зміг не тільки вдруге у кар'єрі тріумфувати на Світовій серії покеру, але й оформив бест-кеш (1,3 М).
Результати фінального столу турніру WSOP High Roller PLO:
- Роберт Коуен – 1,39 млн доларів
- Деш Дадлі – 861,4 тис. доларів
- Бен Ламб – 622,8 тис. доларів
- Веселін Каракітуков – 458 тис. доларів
- Джаред Блезнік – 342,6 тис. доларів
- Джейсон Мерсьєр – 260,8 тис. доларів
- Аарон Катц – 202,1 тис. доларів
- Скотт Сейвер – 159,4 тис. доларів
- Аарон Мермельштайн – 128,1 тис. доларів