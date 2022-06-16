Талант из Уэльса обставил Негреану и выиграл второй браслет WSOP в карьере

Роберт Коуэн выиграл суперивент по Омахе / Фото: WSOP
На WSOP 2022 закончились еще несколько ивентов, определивших новых владельцев браслетов. Украинцы также участвуют в ивентах в Лас-Вегасе, собирая понемногу призовые.
К примеру, самый успешный покерист Украины Евгений Качалов на днях поднял почти 6 тысяч в шутаут-турнире, часть из которых отправит на благотворительность. А в ивенте №25 NLH Deepstack в ITM попал Богдан Сливинский.
Житель Чикаго зашел в турнир на 4 с лишним тысячи человек, заплатив 800 долларов. В итоге Богдан занял 265 место, что позволило ему увезти 1,9К. Чемпионом же стал Раджа Вазваз, выигравший 358 тысяч.
Результаты финального стола турнира WSOP High Roller PLO:
- Раджа Вазваз – 358,4 тыс. долларов
- Роберт Кроу – 221,3 тыс. долларов
- Теренс Рид – 166 тыс. долларов
- Шон Лежендр – 125,3 тыс. долларов
- Дов Маркович – 95,3 тыс. долларов
- Максим Дюамель – 73 тыс. долларов
- Абинав Ийер – 56,3 тыс. долларов
- Себастьен Кло – 43,8 тыс. долларов
- Лиран Бетито – 34,3 тыс. долларов
В ивенте №28 соревновались 106 хайроллеров в Омахе. Игроки не побоялись заплатить по 50 тысяч американских денег, образовав призовой фонд в 5М. В призах оказалось немало именитых игроков: Ченс Корнут (14 место), Йони Йоукимайнен (10), Скотт Сейвер (8), Джейсон Мерсьер (6).
В призы не попал даже титулованный Даниэль Негреану. Браслет же достался игроку из Уэльса Роберту Коуэну. Покерист смог не только во второй раз в карьере триумфовать на Мировой серии покера, но и оформил бест-кэш (1,3М).
Результаты финального стола турнира WSOP High Roller PLO:
- Роберт Коуэн – 1,39 млн долларов
- Дэш Дадли – 861,4 тыс. долларов
- Бен Ламб – 622,8 тыс. долларов
- Веселин Каракитуков – 458 тыс. долларов
- Джаред Блезник – 342,6 тыс. долларов
- Джейсон Мерсьер – 260,8 тыс. долларов
- Аарон Катц – 202,1 тыс. долларов
- Скотт Сейвер – 159,4 тыс. долларов
- Аарон Мермельштайн – 128,1 тыс. долларов