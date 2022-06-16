Талант из Уэльса обставил Негреану и выиграл второй браслет WSOP в карьере

Роберт Коуэн выиграл суперивент по Омахе / Фото: WSOP

На WSOP 2022 закончились еще несколько ивентов, определивших новых владельцев браслетов. Украинцы также участвуют в ивентах в Лас-Вегасе, собирая понемногу призовые.

К примеру, самый успешный покерист Украины Евгений Качалов на днях поднял почти 6 тысяч в шутаут-турнире, часть из которых отправит на благотворительность. А в ивенте №25 NLH Deepstack в ITM попал Богдан Сливинский.

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Житель Чикаго зашел в турнир на 4 с лишним тысячи человек, заплатив 800 долларов. В итоге Богдан занял 265 место, что позволило ему увезти 1,9К. Чемпионом же стал Раджа Вазваз, выигравший 358 тысяч.

Результаты финального стола турнира WSOP High Roller PLO:

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Раджа Вазваз – 358,4 тыс. долларов Роберт Кроу – 221,3 тыс. долларов Теренс Рид – 166 тыс. долларов Шон Лежендр – 125,3 тыс. долларов Дов Маркович – 95,3 тыс. долларов Максим Дюамель – 73 тыс. долларов Абинав Ийер – 56,3 тыс. долларов Себастьен Кло – 43,8 тыс. долларов Лиран Бетито – 34,3 тыс. долларов

В ивенте №28 соревновались 106 хайроллеров в Омахе. Игроки не побоялись заплатить по 50 тысяч американских денег, образовав призовой фонд в 5М. В призах оказалось немало именитых игроков: Ченс Корнут (14 место), Йони Йоукимайнен (10), Скотт Сейвер (8), Джейсон Мерсьер (6).

В призы не попал даже титулованный Даниэль Негреану. Браслет же достался игроку из Уэльса Роберту Коуэну. Покерист смог не только во второй раз в карьере триумфовать на Мировой серии покера, но и оформил бест-кэш (1,3М).

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Результаты финального стола турнира WSOP High Roller PLO: