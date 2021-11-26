25 листопада 22:00
Рома 4
Зоря 0
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Гра Новини покеру

Зіграй у покер із апетитними зайками. У грудні пройде найгарячіша вечірка року

Андрій Трофімов
26 листопада, 20:00
Найбільший рум України організує незабутнє новорічне свято з красунями, віскі, сигарами та запальним шоу.

Playboy Party відбудеться 11 грудня у PokerMatch Residence / Фото: PokerMatch

На початку жовтня PokerMatch відкрив нову резиденцію у центрі Києва, провівши грандіозну вечірку та супертурнір з покеру. І вже зовсім скоро компанія організує новий крутий івент у своєму новому будинку.

Компанія виступить спонсором усіх вечірок Playboy до кінця наступного року і перший спільний івент прийме в PokerMatch Residence 11 грудня під час новорічного свята для VIP-гравців.

Гості зможуть відпочити в приємній компанії разом із апетитними Bunny girls, насолодитися найкращими сортами віскі та преміальними сигарами, а також потанцювати під час запального DJ-шоу.

На святі будуть амбасадори PokerMatch, популярні блогери та зірки шоу-бізнесу, а також інші селебрітіс. Фішкою супервечірки стане крутою фрірол-турнір для VIP-гравців із гарантією 500 тисяч гривень.

Доступ до нього отримають покеристи, які на кінець листопада згенерують 250 тисяч гривень рейку. Так що у вас ще є час встигнути та стати частиною незабутнього покерного вечора!