Зіграй у покер із апетитними зайками. У грудні пройде найгарячіша вечірка року

Playboy Party відбудеться 11 грудня у PokerMatch Residence / Фото: PokerMatch

На початку жовтня PokerMatch відкрив нову резиденцію у центрі Києва, провівши грандіозну вечірку та супертурнір з покеру. І вже зовсім скоро компанія організує новий крутий івент у своєму новому будинку.

Компанія виступить спонсором усіх вечірок Playboy до кінця наступного року і перший спільний івент прийме в PokerMatch Residence 11 грудня під час новорічного свята для VIP-гравців.

Гості зможуть відпочити в приємній компанії разом із апетитними Bunny girls, насолодитися найкращими сортами віскі та преміальними сигарами, а також потанцювати під час запального DJ-шоу.

На святі будуть амбасадори PokerMatch, популярні блогери та зірки шоу-бізнесу, а також інші селебрітіс. Фішкою супервечірки стане крутою фрірол-турнір для VIP-гравців із гарантією 500 тисяч гривень.

Доступ до нього отримають покеристи, які на кінець листопада згенерують 250 тисяч гривень рейку. Так що у вас ще є час встигнути та стати частиною незабутнього покерного вечора!