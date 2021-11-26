25 ноября 22:00
Рома 4
Заря 0
26 ноября 19:30
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 14:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
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Сыграй в покер с аппетитными зайками. В декабре пройдет самая горячая вечеринка года

Андрей Трофимов
26 ноября, 20:00
Крупнейший рум Украины организует незабываемый новогодний праздник с красотками, виски, сигарами и зажигательным шоу

Playboy Party пройдет 11 декабря в PokerMatch Residence / Фото: PokerMatch

В начале октября PokerMatch открыл новенькую резиденцию в центре Киева, проведя грандиозную вечеринку и супертурнир по покеру. И уже совсем скоро компания организует новый крутой ивент в своем новом "доме".

Компания выступит спонсором всех вечеринок Playboy до конца следующего года и первый же совместный ивент примет в PokerMatch Residence 11 декабря во время новогоднего праздника для VIP-игроков.

Гости смогут отдохнуть в приятной компании вместе с аппетитными Bunny girls, насладиться лучшими сортами виски и премиальными сигарами, а также потанцевать во время зажигательного DJ-шоу.

На празднике будут амбассадоры PokerMatch, популярные блогеры и звезды шоу-бизнеса, а также другие селебритис. Фишкой супервечеринки станет крутой фриролл-турнир для VIP-игроков с гарантией 500 тысяч гривен.

Доступ к нему получат покеристы, которые к концу ноября сгенерируют 250 тысяч гривен рейка. Так что у вас еще есть время успеть и стать частью незабываемого покерного вечера!