19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
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Мілан --
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Стільки не заробив за всю кар'єру: колишній футболіст виграв у лотерею велику суму

Павло Василенко
19 листопада, 00:15
Колишній футболіст Шефілд Юнайтед Террі Кеннеді запам'ятає цей день на все життя

Террі Кеннеді у матчі проти МЮ / Фото: Getty Images

Кар'єра колишнього захисника Шеффілда Юнайтеда Террі Кеннеді не склалася. У Кеннеді виявилися кришталевими коліна – він страждав, тричі лягав на операцію, але все ж таки був змушений попрощатися з футболом у 28 років, з яких 15 провів у Шеффілд Юнайтед.

Раніше ми писали, що красуня виграла в покер майже 100 тисяч, і тепер планує відкрити ранчо для тварин.

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У 2016 році Террі влаштувався муляром на будівництві, але не скаржиться на долю: ганяє м'яч у вихідні на задньому дворі, виховує доньку та любить подорожі.

Після початку пандемії фірма, на якій працював екс-футболіст, збанкрутувала, і сьогодні Кеннеді перебивається випадковими заробітками. Тому дивовижна і прекрасна історія, що відбулася з ним, трапилася дуже до речі – він виграв у лотерею 1,1 мільйон євро, повідомляє Еurosport.

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Кеннеді планує за ці гроші завершити будівництво будинку.