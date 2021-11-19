Столько не заработал за всю карьеру: бывший футболист выиграл в лотерею крупную сумму

Терри Кеннеди в матче против МЮ / Фото: Getty Images

Карьера бывшего защитника Шеффилд Юнайтед Терри Кеннеди не сложилась. У Кеннеди оказались хрустальными колени – он страдал, трижды ложился на операцию, но все же был вынужден попрощаться с футболом в 28 лет, из которых 15 провел в Шеффилд Юнайтед.

Ранее мы писали, что красотка выиграла в покер почти 100 тысяч и теперь планирует открыть ранчо для животных.

Реклама

В 2016 году Терри устроился каменщиком на стройке, но не жалуется на судьбу: гоняет мяч по выходным на заднем дворе, воспитывает дочь и любит путешествия.

После начала пандемии фирма, на которой трудился экс-футболист, обанкротилась и сегодня Кеннеди перебивается случайными заработками. Поэтому произошедшая с ним удивительная и прекрасная история случилась очень кстати – он выиграл в лотерею 1,1 миллион евро, сообщает Еurosport.

Реклама

Кеннеди планирует на эти деньги завершить строительство дома.