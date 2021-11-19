19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
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Столько не заработал за всю карьеру: бывший футболист выиграл в лотерею крупную сумму

Павел Василенко
19 ноября, 00:15
Бывший футболист Шеффилд Юнайтед Терри Кеннеди запомнит этот день на всю жизнь

Терри Кеннеди в матче против МЮ / Фото: Getty Images

Карьера бывшего защитника Шеффилд Юнайтед Терри Кеннеди не сложилась. У Кеннеди оказались хрустальными колени – он страдал, трижды ложился на операцию, но все же был вынужден попрощаться с футболом в 28 лет, из которых 15 провел в Шеффилд Юнайтед.

Ранее мы писали, что красотка выиграла в покер почти 100 тысяч и теперь планирует открыть ранчо для животных.

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В 2016 году Терри устроился каменщиком на стройке, но не жалуется на судьбу: гоняет мяч по выходным на заднем дворе, воспитывает дочь и любит путешествия.

После начала пандемии фирма, на которой трудился экс-футболист, обанкротилась и сегодня Кеннеди перебивается случайными заработками. Поэтому произошедшая с ним удивительная и прекрасная история случилась очень кстати – он выиграл в лотерею 1,1 миллион евро, сообщает Еurosport.

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Кеннеди планирует на эти деньги завершить строительство дома.