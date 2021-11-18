Красуня виграла у покер майже 100 тисяч і тепер планує відкрити ранчо для тварин

Драгана Лім найкраще з дівчат виступила на WSOP Main Event, проте солідні призові планує витратити на благодійність

Драгана Лім успішно виступила на Головній події Світової серії покеру / Фото: Pokernews

Сьогодні вночі у Лас-Вегасі добігло кінця Головна подія Світової серії покеру. Участь у турнірі взяли 6650 гравців, із яких у призи потрапили тисячу покеристів.

Вище за всіх з дівчат фінішувала хорватка з американським громадянством Драгана Лім. За 64 місце на Main Event красуня отримала 95,7 тисячі доларів.

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В інтерв'ю дівчина розповіла, що планує віддати весь виграш на благодійність. Мета Драгани – створення притулку для безхатніх тварин.

"Ми хочемо заснувати притулок для тварин. Це буде якесь ранчо, але ми збираємося займатися там та іншими справами. Плануємо створити ще й сад із городом, вирощуватимемо фрукти та овочі".

Лім вважає себе досить забезпеченою у фінансовому плані. У 2004 році вона переїхала з Хорватії до США, де й зайнялася всерйоз покером. На цій серії вона ледь не повторила досягнення Барбари Енрайт, яка поки є єдиною представницею жіночого ком'юніті покеру за фінальним столом WSOP ME (1995).

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Це вже не перший шляхетний вчинок на Світовій покерній серії 2021. Наприкінці жовтня золотий браслет WSOP підкорився Гершону Дистенфельду. Виграні 204 тисяч доларів американець віддав на благодійність.