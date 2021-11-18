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Красуня виграла у покер майже 100 тисяч і тепер планує відкрити ранчо для тварин

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
18 листопада, 14:55
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Драгана Лім найкраще з дівчат виступила на WSOP Main Event, проте солідні призові планує витратити на благодійність
Драгана Лім успішно виступила на Головній події Світової серії покеру
Драгана Лім успішно виступила на Головній події Світової серії покеру / Фото: Pokernews

Сьогодні вночі у Лас-Вегасі добігло кінця Головна подія Світової серії покеру. Участь у турнірі взяли 6650 гравців, із яких у призи потрапили тисячу покеристів.

Вище за всіх з дівчат фінішувала хорватка з американським громадянством Драгана Лім. За 64 місце на Main Event красуня отримала 95,7 тисячі доларів.

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Драгана Лим выиграла 95 700 долларов

В інтерв'ю дівчина розповіла, що планує віддати весь виграш на благодійність. Мета Драгани – створення притулку для безхатніх тварин.

"Ми хочемо заснувати притулок для тварин. Це буде якесь ранчо, але ми збираємося займатися там та іншими справами. Плануємо створити ще й сад із городом, вирощуватимемо фрукти та овочі".

Лім вважає себе досить забезпеченою у фінансовому плані. У 2004 році вона переїхала з Хорватії до США, де й зайнялася всерйоз покером. На цій серії вона ледь не повторила досягнення Барбари Енрайт, яка поки є єдиною представницею жіночого ком'юніті покеру за фінальним столом WSOP ME (1995).

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Це вже не перший шляхетний вчинок на Світовій покерній серії 2021. Наприкінці жовтня золотий браслет WSOP підкорився Гершону Дистенфельду. Виграні 204 тисяч доларів американець віддав на благодійність.

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1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
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Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
55.8
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.8
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.8
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
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