Стань своїм улюбленим персонажем. Що таке Comic Con і чому він такий популярний

Comic Con - популярний вид фестивалю поп-культури / Фото: Getty Images

4-5 вересня в Києві пройде довгоочікуваний фестиваль поп-культури Comic Con Ukraine 2021. Для багатьох гіків це буде головний івент року. Втім, для деяких читачів саме словосполучення Comic Con залишається чимось незрозумілим.

Що ж це означає? Comic Con розшифровується як "Comic book convention", що в перекладі означає "Конвенція коміксів". Цей захід, в якому основна увага приділяється культурі коміксів.

На цих тематичних івентах відвідувачі збираються, щоб зустрітися з відомими авторами та поспілкуватися один з одним. Зазвичай такі заходи тривають кілька днів і включають в себе безліч заходів.

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Одна з незамінних деталей Comic Con – це численні косплеї (Costume play). На таких івентах відвідувачі переодягаються в різні ролі з персонажів комп'ютерних ігор, кіно, літератури, коміксів, аніме і так далі.

Мета учасників – переодягнутися в костюми героїв і передати характер, пластику тіла і міміку улюблених персонажів. Найчастіше це захоплення включає в себе саме виготовлення костюма та інших елементів атрибутики.

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Перший офіційний з'їзд відбувся в 1964 році в Нью-Йорку під назвою New York Comicon. Однак найвідоміший фестиваль проходить в Сан-Дієго і до цього дня.

San Diego Comic-Con International вперше пройшов у 1970 році і позиціонує себе як некомерційний фестиваль індустрії розваг. Івент проходить чотири дні влітку з четверга по неділю.

До минулого року захід проходив щороку, однак пандемія коронавірусу внесла свої корективи. Втім, в цьому році фестиваль в Сан-Дієго повернеться в офлайн в листопаді.

Також масштабні заходи Comic Con проводяться в японському Токіо (Comiket), Італійському Лукке (Lucca Comics & Games) та у французькому Ангулемі (Angoulême International Comics Festival).

Київський Comic Con Ukraine пройде втретє. У минулому році захід був скасований через ковід, проте всі квитки будуть дійсні на цьогорічний фестиваль. На відвідувачів чекають зустрічі з такими відомими акторами як Марк Дакаскос, Наталі Тена та Анна Шаффер.