Стань своим любимым персонажем. Что такое Comic Con и почему он такой популярный

Comic Con - популярный вид фестиваля поп-культуры / Фото: Getty Images

4-5 сентября в Киеве пройдет долгожданный фестиваль поп-культуры Comic Con Ukraine 2021. Для многих гиков это будет главный ивент года. Впрочем, для некоторых читателей само словосочетание Comic Con остается чем-то непонятным.

Что же это значит? Comic Con расшифровывается как "comic book convention", что в переводе означает "конвенция комиксов". Это мероприятие, в котором основное внимание уделяется культуре комиксов.

На этих тематических ивентах посетители собираются, чтобы встретиться с известными авторами и пообщаться друг с другом. Обычно такие мероприятия длятся несколько дней и включают в себя множество мероприятий.

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Одна из незаменимых деталей Comic Con – это многочисленные косплеи (costume play). На таких ивентах посетители переодеваются в различные роли из персонажей компьютерных игр, кино, литературы, комиксов, аниме и так далее.

Цель участников – переодеться в костюмы героев и передать характер, пластику тела и мимику любимых персонажей. Зачастую это увлечение включает в себя само изготовление костюма и других элементов атрибутики.

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Первый официальный съезд состоялся в 1964 году в Нью-Йорке под названием New York Comicon. Однако самый известный фестиваль проходит в Сан-Диего и по сей день.

San Diego Comic-Con International впервые прошел в 1970 году и позиционирует себя как некоммерческий фестиваль индустрии развлечений. Ивент проходит четыре дня летом с четверга по воскресенье.

До прошлого года мероприятие проходило каждый год, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Впрочем, в этом году фестиваль в Сан-Диего вернется в офлайн в ноябре.

Также масштабные мероприятия Comic Con проводятся в японском Токио (Comiket), итальянском Лукке (Lucca Comics & Games) и во французском Ангулеме (Angoulême International Comics Festival).

Киевский Comic Con Ukraine пройдет в третий раз. В прошлом году мероприятие было отменено из-за ковида, однако все билеты будут действительны на нынешний фестиваль. Посетителей ожидают встречи с такими известными актерами как Марк Дакаскос, Наталия Тена и Анна Шаффер.