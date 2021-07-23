Стала відома особистість горе-покериста, якого затримали в аеропорту з валізою наркотиків

Член однієї з найбагатших сімей Кувейту Салман Бехбехані заарештований за велике зберігання заборонених препаратів

Салман Бехбехані потрапив у неприємності / Фото: Pokeroff

Нещодавно поліція Ібіци повідомила про арешт відомого покериста з 1,5 кг наркотиків. Чоловік був затриманий в аеропорту після прильоту з Лас-Вегаса.

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Спочатку правоохоронні органи не розголошували ім'я злочинця, проте ЗМІ зуміли розкопати інформацію. Виявляється, затриманим чоловіком став Салман Бехбехані. Агенти митного нагляду затримали хлопця з валізою з пакетами марихуани, екстазі, амфетаміну, гашишу, туцібі та кокаїну.

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Також у злочинця виявили готівку на 11,5 тисячі доларів у американській валюті, а також в євро, фунтах, тайських батах і кувейтських динарах. Покерист відправлений до в'язниці до з'ясування деталей. Тепер на нього чекає суд.

Відзначимо, що Салман не є активним гравцем в покер. За останні три роки Бехбехані лише раз потрапляв в ITM (In The Money) великих турнірів. Всього ж за кар'єру американець кувейтського походження заробив 3 з гаком мільйона доларів, а його найкращим виступом стало друге місце в турнірі з Омахи на WSOP-2013.