Скандал в Мічигані: онлайн-казино відмовляється виплачувати 3 мільйони переможцю через "несправність апарату"

Жаклін Девіс зуміла зняти лише 100 тисяч доларів перед тим, як казино заморозило її гроші з дивної причини

Жаклін Девіс виявилася обдуреною онлайн-казино Мічигану / Фото: Pokernews

Жінка з Мічигану Жаклін Девіс подає в суд на компанію BetMGM. Причиною позову стала відмова компанії виплачувати виграш в 3,2 мільйона доларів за успіх в онлайн-казино.

Як повідомляє Жаклін, фірма заблокувала більшу частину її виграшу, нібито через те що в системі казино стався збій. Відомо, що дівчина почала гру зі ставки у 4,5 долара і поступово підвищувалася до максимально можливої – 5 тисяч доларів.

У підсумку на максимальній позначці виграш Девіс склав 11 мільйонів, однак потім удача трохи відвернулася від жінки і її остаточний профіт склав 3,2 мільйона доларів. З дівчиною зв'язалися представники казино і привітали з успіхом.

Після цього Жаклін встигла вивести 100 тисяч доларів, проте вся решта суми була заморожена через несправність системи онлайн-казино. Девіс найняла адвоката, щоб відсудити у організації свій виграш. На її думку, вітальний лист від BetMGM означало, що компанія визнала результатів її ігор та вважала їх остаточними.