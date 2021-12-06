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Спортсмен-невдаха з Фінляндії вирішив продати проклятий реквізит (фото)

Анатолій Дерека
6 грудня, 11:30
Йоні Йоукімайнена переслідує цифра "II" з його футболки, адже після цього він двічі зупинився за крок від перемоги на WSOP

Йоні Йоукімайнен ніяк не може виграти браслет WSOP

У Розвадові добігає кінця Світова серія покеру Європи. Організатори WSOPE розігрують 15 золотих браслетів, а серії не заважає навіть локдаун у Чехії.

Одним з образливих невдах серії можна назвати фінського гравця Йоні Йоукімайнена. У турнірі з Омаху хлопець посів друге місце, поступившись у хедз-апі данцю Максиміліану Клостермаєру.

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А вже за два дні Йоні знову дійшов до фінальної дуелі вже в турнірі хайролерів з Безлімітного Холдему. Втім, і там на Йоукімайнена чекала невдача, його обіграв українець Андрій Любовецький.

Фінський невдаха знайшов пояснення у футболці з цифрою "II", в якій він з'являвся в одному з постів. Смішно, що на Світовій серії покеру в Лас-Вегасі в одному з турнірів Йоні зайняв 11 місце.

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Схоже, що після другого програного турніру Йоукімайнен остаточно переконався, що справа саме у футболці і захотів її позбутися. На своїй сторінці в Instagram фін виклав оголошення в Stories, що готовий продати її за півціни.

Зазначимо, що Йоні входить до трійки найуспішніших покеристів Фінляндії, заробивши за овальним столом 4,6 мільйона доларів. На WSOP браслет йому ще не підкорявся, але вже 20 разів пробивав ITM.