Автор найбільшої криптобіржі Binance пожертвує 99% статків на благодійність

Чанпен Чжао - засновник криптобіржі Binance / Фото: Coin News
Багато бізнесменів активно жертвують більшу частину свого статку на благодійність. Цим шляхом вирішив піти і засновник криптобіржі Binance Чанпен Чжао.
Бізнесмен заявив, що збирається віддати до 99% свого доходу на благодійність. При цьому засновник Binance зазначив, що йому не потрібно багато грошей для життя.
"Я дійсно маю намір віддати більшу частину стану, як робили багато заможних підприємців з часів Рокфеллера і до наших днів. Я збираюся пожертвувати 90, 95 чи 99% своїх статків".
Forbes оцінює статки Чжао у 2 млрд доларів. Чанпен також є власником найбільшої частки Binance, яка, згідно з декількома джерелами, може коштувати близько 300 мільярдів.
Чжао також заявив, що з криптовалюти тримає лише біткоїн та Binance Coin. Вперше він придбав ВТС сім років тому і зберіг велику частину монет. Останнім часом бізнесмен вкладає в основному в BNB. При цьому він не тримає інших цифрових активів, щоб уникнути конфлікту інтересів.
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Чжао також розповів, що після введення цього літа обов'язкової верифікації на Binance біржу залишило приблизно 3% користувачів. Однак за його словами ці зміни допомагають компанії залучати клієнтів, які віддають перевагу регульованим сервісам.