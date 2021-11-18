Создатель крупнейшей криптобиржи Binance пожертвует 99% состояния на благотворительность

Чанпен Чжао - основатель криптобиржи Binance / Фото: Coin News

Многие бизнесмены активно жертвуют большую часть своего состояния на благотворительность. По этому пути решил пойти и основатель криптобиржи Binance Чанпен Чжао.

Бизнесмен заявил, что собирается отдать вплоть до 99% своего дохода на благотворительность. При этом учредитель Binance отметил, что ему не требуется много денег для жизни.

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"Я действительно намереваюсь отдать большую часть состояния, как делали многие состоятельные предприниматели со времен Рокфеллера и до наших дней. Я собираюсь пожертвовать 90, 95 или 99% своего состояния".

Forbes оценивает состояние Чжао в 2 млрд долларов. Чанпен также является владельцем крупнейшей доли в Binance, которая, согласно нескольким источникам, может стоить около 300 миллиардов.

Чжао также заявил, что из криптовалюты держит только биткоин и Binance Coin. Впервые он приобрел ВТС семь лет назад и сохранил большую часть монет. В последнее же время бизнесмен вкладывает в основном в BNB. При этом он не держит другие цифровые активы для избежания конфликта интересов.

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К слову, Чжао также рассказал, что после введения этим летом обязательной верификации на Binance биржу покинуло примерно 3% пользователей. Однако по его словам эти изменения помогают компании привлекать клиентов, предпочитающих регулируемые сервисы.