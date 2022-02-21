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5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
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Пом'якшення карантину в Нью-Джерсі викликало кілометрову чергу у казино (відео)

Анатолій Дерека
21 лютого, 18:03
Заклад Borgata в Атлантік-Сіті не витримує напливу відвідувачів після послаблення ковидних обмежень. Люди масово прийшли пограти в покер

Казино Borgata в Атлантік-Сіті

Минулого року на Атлантичному узбережжі США було мінімум великих офлайн-турнірів з покеру. Вся справа в пандемії ковіда, яка не дозволяла місцевій владі допускати більше скупчення людей.

Найбільшого удару було завдано по Атлантік-Сіті та найпопулярнішому місцевому казино Borgata. Проте з 2022 року влада послабила карантинні обмеження, що дозволило закладу знову організувати покерний івент. Гарантія виявилася не найбільшою – 200 тисяч доларів.

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Проте організатори явно не розрахували з попитом на захід. Першого ж дня зранку утворилася кілометрова черга з бажаючих зіграти в покер наживо.

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Багато гравців стали скаржитися на неможливість зареєструватися на івент. Деяким охочим, які стали в чергу о 7-й ранку, не вдалося сісти за стіл до 19:00.

Один із покеристів також розповів, що став у чергу з самого ранку, проте на момент посадки за стіл його стек складав лише 25 вб. Інші ж зовсім не потрапили в турнір, пройшовши довгий шлях в Атлантік-Сіті.

Основною причиною такої жахливої організації івенту є не лише підвищений попит на покер після послаблення карантину, а й неналежний рівень підготовки казино Borgata. Перед локдауном заклад попрощався з половиною персоналу і тепер далася взнаки нестача працівників, дилерів і навіть столів.