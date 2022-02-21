Смягчение карантина в Нью-Джерси вызвало километровую очередь в казино (видео)

Казино Borgata в Атлантик-Сити

В прошлом году на Атлантическом побережье США было минимум крупных офлайн-турниров по покеру. Все дело в пандемии ковида, которая не позволяла местным властям допускать больше скопление людей.

Наибольший удар был нанесен по Атлантик-Сити и самому популярному местному казино Borgata. Однако с 2022 года власти ослабили карантинные ограничения, что позволило заведению вновь организовать покерный ивент. Гарантия оказалась не самая большая – 200 тысяч долларов.

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Впрочем, организаторы явно не рассчитали со спросом на мероприятие. В первый же день с утра образовалась километровая очередь из желающих сыграть в покер вживую.

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Многие игроки стали жаловаться на невозможность зарегистрироваться на ивент. Некоторым желающим, которые стали в очередь в 7 утра, не удалось сесть за стол до 19:00.

Один из покеристов также рассказал, что стал в очередь с самого утра, однако на момент посадки за стол его стек составлял всего 25 бб. Другие же и вовсе не попали в турнир, проделав долгий путь в Атлантик-Сити.

Основной причиной такой ужасной организации ивента является не только повышенный спрос на покер после послабления карантина, но и ненадлежащий уровень подготовки казино Borgata. Перед локдауном заведение попрощалось с половиной персонала и теперь сказалась нехватка работников, дилеров и даже столов.