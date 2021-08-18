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Скромності немає меж: легендарний Філ Хельмут назвав найвеличнішого гравця в покер

Анатолій Дерека
18 серпня, 18:10
Американський покерист вірить у свою винятковість і не бачить більш крутого покериста в історії

Філ Хельмут високої думки про себе / Фото: Instagram Філа Хельмута

Американський гравець у покер Філ Хельмут успішно проводить 2021 рік. Останнім часом Poker Brat запалює на популярному телешоу High Stakes Duel.

У ньому двоє топ-покеристів роблять однаковий бай-ін і б'ються в хедз-апі за банк. В цьому році Хельмут вже впевнено здолав Антоніо Есфандіарі, Даніеля Негреану, а також спортивного журналіста Ніка Райта.

Філ Хельмут не планує зменшувати оберти в покері / Фото: Instagram Філа Хельмута

Наступним суперником Хельмута стане Том Дван. Схоже, такі успіхи запаморочили голову легендарному американцеві. Днями покерист дав інтерв'ю іншому скандальному гравцеві Дагу Полку.

Філ і раніше, м'яко кажучи, не був поганої думки про себе. Зараз же Хельмут припустив, що він є найвеличнішим гравцем в історії покеру.

"Люди дивляться на мене і кажуть: "Мені не подобається, як грає Філ". Але річ у тім, що вони навіть не розуміють, що я роблю. Тому для них варіант – просто напасти на мене.

На цей момент я, можливо, не найкращий гравець у світі. Є ще 5-10 осіб, які краще. Але найбільш великим гравцем в історії покеру за весь час я себе вважаю".

Відзначимо, що головним досягненням Хельмута є рекорд за кількістю браслетів на Світової серії покеру (15). Всього ж за свою кар'єру Філ підняв майже 25 мільйонів доларів.

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