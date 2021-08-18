Скромности нет предела: легендарный Фил Хельмут назвал величайшего игрока в покер

Фил Хельмут высокого мнения о себе / Фото: Instagram Фила Хельмута

Американский игрок в покер Фил Хельмут успешно проводит 2021 год. В последнее время Poker Brat зажигает на популярном телешоу High Stakes Duel.

В нем двое топ-покеристов делают одинаковый бай-ин и сражаются в хедз-апе за банк. В этом году Хельмут уже уверенно одолел Антонио Эсфандиари, Даниэля Негреану, а также спортивного журналиста Ника Райта.

Фил Хельмут не планирует сбавлять обороты в покере / Фото: Instagram Фила Хельмута

Следующим соперником Хельмута станет Том Дван. Похоже, такие успехи вскружили голову легендарному американцу. На днях покерист дал интервью другому скандальному игроку Дагу Полку.

Фил и раньше, мягко говоря, не был плохого мнения о себе. Сейчас же Хельмут предположил, что он является величайшим игроком в истории покера.

"Люди смотрят на меня и говорят: "Мне не нравится, как играет Фил". Но дело в том, что они даже не понимают, что я делаю. Поэтому для них вариант – просто напасть на меня. На данный момент я, возможно, не лучший игрок в мире. Есть еще 5-10 человек, которые лучше. Но самым великим игроком в истории покера за все время я себя считаю".

Отметим, что главным достижением Хельмута является рекорд по количеству браслетов на Мировой серии покера (15). Всего же за свою карьеру Фил поднял почти 25 миллионов долларов.