Помер відомий комік та гравець у покер Луї Андерсон. Причини смерті актора та чим він запам'ятався

Луї Андерсон помер від раку / Фото: BBC

На вихідних у віці 68 років помер відомий американський комік, актор та гравець у покер Луї Андерсон. Чоловік тривалий час боровся з раком, але зрештою програв.

Луї прославився численними стендап-шоу у Лас-Вегасі. З 2003 по 2012 рік Андерсон проводив концерти в "місті гріхів" під назвою "Луї: більше, ніж життя". А перед цим, у 90-х, хлопець прославився завдяки ранковому дитячому мультфільму "Життя з Луї".

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Запам'ятався чоловік і в покерному світі, ставши в середині нульових обличчям одного з найбільших румів США PokerStars. Луї навіть одного разу зіграв на WSOP, заявившись одразу на Main Event. Проте там до призів так і не дістався.

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Крім того, у 2005 році Андерсон знявся в серіалі "Джоуї", який став продовженням популярного серіалу "Друзі". Там Луї засвітився у серії "Джоуї та покер". Також Андерсона часто бачили на благодійних турнірах.

Наприклад, у 2010 році американець взяв участь в івенті Дженніфер Харман, спрямованому на боротьбу з жорстоким поводженням з тваринами. Серед інших відвідувачів був навіть Дойл Брансон.