24 січня 15:30 Онлайн
Шахтар --
Вольфсбергер --
26 січня 18:00 Онлайн
Кот-Д'Івуар --
Єгипет --
27 січня 12:00 Онлайн
Динамо --
Буде-Глімт --
28 січня 16:00 Онлайн
Шахтар --
Шахтар Солігорськ --
31 січня 16:00 Онлайн
Шахтар --
Црвена Звезда --
3 лютого 19:00
Полісся --
Верес --
4 лютого 19:00
Металіст --
Чорноморець --
5 лютого 17:00
Евертон --
Брентфорд --
5 лютого 19:30
Баварія --
Лейпциг --
5 лютого 22:00
Тоттенгем --
Брайтон --
6 лютого 16:30
Боруссія Д --
Байєр --
6 лютого 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетіко --
6 лютого 21:45 Онлайн
Лілль --
ПСЖ --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Гра Новини покеру

Помер відомий комік та гравець у покер Луї Андерсон. Причини смерті актора та чим він запам'ятався

Анатолій Дерека
24 січня, 13:17
Американець помер у 68 років від раку. Він брав участь у благодійних турнірах та був обличчям відомого покер-руму

Луї Андерсон помер від раку / Фото: BBC

На вихідних у віці 68 років помер відомий американський комік, актор та гравець у покер Луї Андерсон. Чоловік тривалий час боровся з раком, але зрештою програв.

Луї прославився численними стендап-шоу у Лас-Вегасі. З 2003 по 2012 рік Андерсон проводив концерти в "місті гріхів" під назвою "Луї: більше, ніж життя". А перед цим, у 90-х, хлопець прославився завдяки ранковому дитячому мультфільму "Життя з Луї".

Реклама

Читайте також: Хто з відомих гравців помер у 2021 році

Запам'ятався чоловік і в покерному світі, ставши в середині нульових обличчям одного з найбільших румів США PokerStars. Луї навіть одного разу зіграв на WSOP, заявившись одразу на Main Event. Проте там до призів так і не дістався.

Реклама

Крім того, у 2005 році Андерсон знявся в серіалі "Джоуї", який став продовженням популярного серіалу "Друзі". Там Луї засвітився у серії "Джоуї та покер". Також Андерсона часто бачили на благодійних турнірах.

Наприклад, у 2010 році американець взяв участь в івенті Дженніфер Харман, спрямованому на боротьбу з жорстоким поводженням з тваринами. Серед інших відвідувачів був навіть Дойл Брансон.