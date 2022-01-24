Скончался известный комик и игрок в покер Луи Андерсон. Причины смерти актера и чем он запомнился

Луи Андерсон умер от рака / Фото: BBC

На выходных в возрасте 68 лет скончался известный американский комик, актер и игрок в покер Луи Андерсон. Мужчина долгое время вел борьбу с раком, но в итоге проиграл ее.

Луи прославился многочисленными стендап-шоу в Лас-Вегасе. С 2003 по 2012 году Андерсон проводил концерты в "городе грехов" под названием "Луи: больше, чем жизнь". А перед этим, в 90-ые, парень прославился благодаря утреннему детскому мультфильму "Жизнь с Луи".

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Запомнился мужчина и в покерном мире, став в середине 00-ых лицом одного из крупнейших румов США PokerStars. Луи даже однажды сыграл на WSOP, заявившись сразу на Main Event. Однако там до призов так и не добрался.

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Кроме того, в 2005 году Андерсон снялся в сериале "Джоуи", ставшего неким продолжением популярного сериала "Друзья". Там Луи засветился в серии "Джоуи и покер". Кроме того, Андерсон нередко был замечен на благотворительных турнирах.

К примеру, в 2010 году американец принял участие в ивенте Дженнифер Харман, направленном на борьбу с жестоким обращением с животными. Среди других посетителей был даже Дойл Брансон.