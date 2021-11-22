Скандальний геймер, якого звинувачують у зґвалтуванні, зіграє за жіночу команду з Dota 2

Макс Бейтман та Фрея Хальмстрем стануть співкомандниками

29 листопада у Північній Америці стартує турнір Dota Pro Circuit 2021/2022. Триватиме він аж до 21 січня, а за підсумками серії буде розіграно призовий фонд у 75 мільйонів доларів.

Вперше участь у DPC візьме жіночий колектив. 4 представниці прекрасної статі змогли потрапити до другого дивізіону ліги Північної Америки в обхід відбіркових. Команда зайняла слот колективу Bumble Bee's.

Раніше за колектив грали Джекі Мао, Девід Халл та Закарі Фрідман, однак у міжсезоння вони залишили ростер і їхнє місце посіли кіберспортсменки з чотирьох різних країн:

Ізабель Гуле (Канада)

(Канада) Саюрі Яманака (Бразилія)

(Бразилія) Фрея Хольмстрем (Швеція)

(Швеція) Мішель Гомес (США)

При цьому команда буде не повністю жіночою. П'ятий слот у колективі зайняв скандальний Макс Бейтман. Зазначимо, що у 2017 році американця було звільнено з посади менеджера NRG і San Francisco Shock через звинувачення у сексуальному зґвалтуванні.

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Жертвою виявилася стрімерка Krystlin, яка вважала Макса близьким другом і вирушила з ним на вечірку. Дівчина стверджує, що відчула запаморочення та нудоту після випитого алкоголю.

Після цього, за словами дівчини, Бейтман ліг поруч із нею на ліжко та зґвалтував її. Krystlin звернулася до поліції, проте справу було закрито через брак доказів.