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Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
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Главная Игра Киберспорт

Скандальный геймер, который обвиняется в изнасиловании, сыграет за женскую команду по Dota 2

Андрей Трофимов
22 ноября, 20:35
На турнире Dota Pro Circuit впервые появится команда из женщин, чью компанию разбавит игрок с неоднозначной репутацией Макс Бэйтман

Макс Бэйтман и Фрея Хальмстрем станут сокомандниками

29 ноября в Северной Америке стартует турнир Dota Pro Circuit 2021/2022. Длиться он будет аж до 21 января, а по итогам серии будет разыгран призовой фонд в 75 миллионов долларов.

Впервые участие в DPC примет женский коллектив. 4 представительницы прекрасного пола смогли попасть во второй дивизион лиги Северной Америки в обход отборочных. Команда заняла слот коллектива Bumble Bee’s.

Ранее за коллектив играли Джеки Мао, Дэвид Халл и Закари Фридман, однако в межсезонье они покинули ростер и их место заняли киберспортсменки из четырех разных стран:

  • Изабель Гуле (Канада)
  • Саюри Яманака (Бразилия)
  • Фрея Хольмстрем (Швеция)
  • Мишель Гомес (США)

При этом команда будет не полностью женской. Пятый слот в коллективе занял скандальный Макс Бэйтман. Отметим, что в 2017 году американец был уволен с поста менеджера NRG и San Francisco Shock из-за обвинений в сексуальном изнасиловании.

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Жертвой оказалась стримерша Krystlin, которая считала Макса близким другом и отправилась с ним на вечеринку. Девушка утверждает, что почувствовала головокружение и тошноту после выпитого алкоголя.

После этого, по словам девушки, Бэйтман лег рядом с ней на кровать и изнасиловал ее. Krystlin обратилась в полицию, однако дело было закрыто из-за недостатка доказательств.