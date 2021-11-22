Скандальный геймер, который обвиняется в изнасиловании, сыграет за женскую команду по Dota 2

Макс Бэйтман и Фрея Хальмстрем станут сокомандниками

29 ноября в Северной Америке стартует турнир Dota Pro Circuit 2021/2022. Длиться он будет аж до 21 января, а по итогам серии будет разыгран призовой фонд в 75 миллионов долларов.

Впервые участие в DPC примет женский коллектив. 4 представительницы прекрасного пола смогли попасть во второй дивизион лиги Северной Америки в обход отборочных. Команда заняла слот коллектива Bumble Bee’s.

Ранее за коллектив играли Джеки Мао, Дэвид Халл и Закари Фридман, однако в межсезонье они покинули ростер и их место заняли киберспортсменки из четырех разных стран:

Изабель Гуле (Канада)

(Канада) Саюри Яманака (Бразилия)

(Бразилия) Фрея Хольмстрем (Швеция)

(Швеция) Мишель Гомес (США)

При этом команда будет не полностью женской. Пятый слот в коллективе занял скандальный Макс Бэйтман. Отметим, что в 2017 году американец был уволен с поста менеджера NRG и San Francisco Shock из-за обвинений в сексуальном изнасиловании.

Читайте также: Konami перенесла выпуск патча скандального симулятора eFootball на весну 2022 года

Жертвой оказалась стримерша Krystlin, которая считала Макса близким другом и отправилась с ним на вечеринку. Девушка утверждает, что почувствовала головокружение и тошноту после выпитого алкоголя.

После этого, по словам девушки, Бэйтман лег рядом с ней на кровать и изнасиловал ее. Krystlin обратилась в полицию, однако дело было закрыто из-за недостатка доказательств.