Konami перенесла випуск патчу скандального симулятора eFootball на весну 2022 року

Японська компанія працює над оновленням відеогри, яка отримала масу критики в перші ж дні релізу

Скандальний симулятор eFootball має намір випустити патч через півроку / Фото: Konami

Наприкінці вересня відбувся офіційний реліз відеогри eFootball 2022. Раніше симулятор називався Pro Evolution Soccer, проте розробник Konami зважився на ребрендинг.

Відразу після релізу відеогра зібрала безліч негативних відгуків. В основному вони стосувалися обличчя гравців, які мали дуже дивний та нереалістичний вигляд.

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Представники Konami заявили, що збираються найближчим часом виправити помилки та випустити патч 0.9.1 для eFootball. Його вихід планувався на 11 листопада, проте розробники відклали випуск на весну 2022 року.

Таке рішення було ухвалено для того, щоб оновлення відповідало всім запитам користувачів. Сама eFootball є безкоштовною, однак у ньому доступні внутрішні покупки.

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Konami вже почала повертати гроші за преміум-набори, які мали стати доступними після виходу патчу. Також 5 листопада компанія все ж таки випустила мінорне оновлення, виправивши кілька великих помилок.

Зазначимо, що гра здобула найнижчий рейтинг в історії Steam – 92% негативних відгуків. Симулятор доступний на PC, PS4, PS5, Xbox One та Xbox Series X/S, а пізніше очікується випуск версії для iOS та Android.