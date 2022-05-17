Збірна України вирушає на Кубок націй з матч-покеру прославляти країну

Кубок Націй з матч-покеру пройде в Північній Македонії / Фото: PokerMatch

Незабаром у Північній Македонії пройде чемпіонат світу з матч-покеру Nations Cup 2021, в якому братиме участь Національна збірна України. Наша команда є дворазовим та чинним чемпіоном.

Суперниками нашої збірної будуть команди з Австрії, Ізраїлю, Німеччини, Ісландії, Індії, Італії, Казахстану, Литви, Північної Македонії, Монголії, Сінгапуру, Швейцарії та Естонії. Наша команда складатиметься з семи гравців:

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чемпіон світу з матч-покеру та раннер-ап Main Event EPT Артем Кобілінський (капітан);

(капітан); чемпіон світу з матч-покеру Ганна Мазно;

дворазовий чемпіон світу з матч-покеру Володимир Дрокін;

стример PokerMatch Іванна Соя;

досвідчений гравець Василь Забродський;

успішні українські гравці Олександр Петрик та Ігор Котик.

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Титульним спонсором збірної залишається компанія PokerMatch, яка підтримувала її від дня заснування. Також партнером команди стане Parimatch. Спільно з Всеукраїнською федерацією спортивного покеру спонсори беруть на себе всі організаційні зобов'язання.

"Нас завжди об'єднував покер, а всіх чемпіонів — бажання перемогти. Тож нехай це єднання буде непорушним. Ми впевнені, що наша професійна команда гідно представить Україну на Кубку націй. Наразі всі спортсмени виконують важливу соціальну місію, прославляючи країну на весь світ та розповідаючи про нелюдяну агресію з боку Росії. Тому наснаги та вдачі нашим чемпіонам – у всьому іншому ми допоможемо!" – заявили в PokerMatch .

Також майбутній турнір прокоментував і президент Міжнародної федерації матч-покеру Патрік Неллі:

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"Приємно бачити, як матч-покер сприймається масовою аудиторією. У нас є гравці різного віку, статі, фізичних можливостей і національностей, які змагаються один з одним на рівних умовах, що свідчить про абсолютну інклюзивність цього виду спорту. Nations Cup 2021 являє собою "спорт для всіх", у який може грати будь-хто, а цифровий спосіб означає, що й будь-де. Ми раді повернутися наживо в Македонію".

Зазначимо, що наша збірна двічі підкорювала ЧС у матч-покері. Вперше Україна виступила на Кубку націй у 2019 році й одразу його виграла. А за рік нашій команді вдалося захистити титул. Чи вийде цього разу – дізнаємось наприкінці травня!