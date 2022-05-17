Сборная Украины отправляется на Кубок наций по матч-покеру прославлять страну

Кубок Наций по матч-покеру пройдет в Северной Македонии / Фото: PokerMatch

Совсем скоро в Северной Македонии пройдет чемпионат мира по матч-покеру Nations Cup 2021, в котором будет участвовать Национальна сборная Украины. Наша команда является двукратным и действующим чемпіоном.

Соперниками нашей сборной будут команды из Австрии, Израиля, Германии, Исландии, Индии, Италии, Казахстана, Литвы, Северной Македонии, Монголии, Сингапура, Швейцарии и Эстонии. Наша команда будет состоять из семи игроков:

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чемпион мира по матч-покеру и раннер-ап Main Event EPT Артем Кобилинский (капитан);

(капитан); чемпион мира по матч-покеру Анна Мазно;

двукратный чемпион мира по матч-покеру Владимир Дрокин;

стример PokerMatch Иванна Соя;

опытный игрок Василий Забродский;

успешные украинские игроки Александр Петрик и Игор Котик.

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Титульным спонсором сборной остается компания PokerMatch, которая поддерживала ее с дня основания. Также партнером команды станет и Parimatch. Совместно с Всеукраинской федерацией спортивного покера спонсоры берут на себя все организационные обязательства.

"Нас всегда объединял покер, а всех чемпионов – желание победить. Так что пусть это единение будет нерушимым. Мы уверены, что наша профессиональная команда достойно представит Украину на Кубке наций. Сейчас все спортсмены исполняют важную социальную миссию, прославляя страну на весь мир и рассказывая о нечеловеческой агрессии со стороны России. Поэтому вдохновения и удачи нашим чемпионам. Во всем остальном мы поможем!" – заявили в PokerMatch.

Также предстоящий турнир прокомментировал и президент Международной федерации матч-покера Патрик Нелли:

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"Приятно видеть, как матч-покер воспринимается массовой аудиторией. У нас есть игроки разного возраста, пола, физических возможностей и национальностей, которые соревнуются друг с другом на равных условиях. Это свидетельствует об абсолютной инклюзивности этого вида спорта. Nations Cup 2021 представляет собой "спорт для всех", в который может играть кто угодно, а цифровой способ означает, что еще и где угодно. Мы рады вернуться вживую в Македонию".

Отметим, что наша сборная дважды покоряла ЧМ по матч-покеру. Впервые Украина выступила на Кубке наций в 2019 году и выиграла его. А спустя год нашей команде удалось защитить титул. Получится ли в этот раз – узнаем в конце мая!