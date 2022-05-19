Найтитулованіший покерист заробив 800 тисяч у телешоу

Філ Хельмут продовжує розривати суперників на High Stakes Duel / Фото: Pokernews

Покерне шоу High Stakes Duel є одним із найпопулярніших у даному виді спорту. Організатори запрошують зірок покеру до студії, де вони у хедз-апі з високими бай-інами визначають переможця.

Найкращим гравцем останнім часом став американець Філ Хельмут. PokerBrat провів уже десять дуелей, допустивши лише одну поразку. Покерист уже обіграв Антоніо Есфандіарі (тричі), Даніеля Негреану (тричі), а також Ніка Райта.

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Минулої осені суперником Хельмута став Том Дван, який і завдав йому першої поразки в шоу. Щоправда, у січні Філ уже взяв реванш. Очікувалося, що хлопці проведуть третю дуель поспіль, але Том відмовився через щільний графік.

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У результаті організатори підшукали йому нового опонента. Ним став титулований Скотт Сейвер, котрий не побоявся заплатити 400 тисяч за участь.

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Втім, результат вчорашньої дуелі знову був за Хельмутом. Гравці провели за столом близько п'ятої години, відігравши аж 327 роздач. Чіплідерство переходило від одних рук до інших, але в результаті перемога знову дісталася Філу.

Філ Хельмут полюбляє показувати емоції за столом

Проте забрати 800 тисяч призових він не зможе, адже зобов'язаний провести ще один обов'язковий хедз-ап. Цілком ймовірно, їм знову стане Сейвер, якщо захоче реваншу. Щоправда, для цього Скотту доведеться заплатити вже 800К бай-ін.

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Зазначимо, що Філ Хельмут є рекордсменом на WSOP, здобувши 16 золотих браслетів. Загалом у живих івентах за кар'єру PokerBrat заробив майже 28 мільйонів доларів.