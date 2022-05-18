У Мадриді пройшов турнір з покеру на 2 тисячі гравців. Хто став переможцем

Іспанець Омар Дель Піно став тріумфатором Main Event Winamax Poker Open із призовим фондом у 1 мільйон євро

Омар Дель Піно - переможець Main Event Winamax Poker Open / Фото: Pokernews

У травні Мадрид став столицею світу покеру. Саме там організатори вирішили провести серію Triton Poker Open. Також місто прийняло ще й Winamax Poker Open.

Днями був відіграний Main Event серії, який побив рекорд з масовості та тривалості. На івент із бай-іном 500 євро зареєструвалося аж 2182 гравці.

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Це максимальний показник, який WPO колись збирав. До цього моменту рекорд належав івенту у 2019 році, який зібрав 1399 покеристів.

У результаті призовий фонд досяг позначки 1 мільйон євро, а для визначення переможця знадобилося кілька днів. Останній з них затягнувся аж на 16-ту годину.

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У призах виявилося 312 покеристів, а перемога дісталася іспанцю Омару Дель Піно . У хедз-апі він здолав француза Матьє Ламаньєра та заробив 130 тисяч євро.

Цей успіх став для Дель Піно найбільшим у кар'єрі. Досі іспанець рідко світився на великих турнірах і заробив лише 32 тисячі доларів.