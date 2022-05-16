Не пошкодував 400 тисяч доларів! Названий новий опонент Філа Хельмута у дуелі

На 12 травня було заплановано новий випуск шоу High Stakes Duel. Культова передача стала місцем подвигів для рекордсмена WSOP Філа Хельмута.
Минулого року американець розніс у хедз-ап змаганнях таких майстрів, як Антоніо Есфандіарі та Даніель Негреану, після чого здолав журналіста Ніка Райта.
Тепер мав відбутися третій реванш Філа Хельмута з Томом Дваном. Першу дуель виграв Том, однак у січні сильнішим виявився вже PokerBrat. Очікувалося, що Дван захоче ще один матч, проте американець відмовився.
Зрештою організаторам довелося шукати нового опонента для Гельмута. Ним став відомий американець Скотт Сейвер. Покерист є володарем трьох браслетів WSOP, а також понад 50 разів опинявся у призах на Світовій серії покеру.
Читайте також: Хто виконає головну роль у фільмі про Філа Хельмута
Загалом за кар'єру Сейвер заробив понад 24 мільйони доларів. Левову частку цієї суми Скотт заробив на Super High Roller Bowl у 2015 році, отримавши 5,1 млн за друге місце.
Битва Гельмута та Сейвера пройде завтра, 17 травня. Кожен із них внесе по 400 тисяч доларів бай-ін і зрештою переможець забере всю суму. Пряма трансляція буде доступна на стримінговій платформі PokerGo.