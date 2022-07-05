Найтитулованіший гравець у покер зупинився за крок від оновлення рекорду

Філ Хельмут опинився за крок від перемоги на черговому турнірі WSOP

Світова серія покеру наближається до своєї розв'язки. Нещодавно добіг кінця крутий фризаут-івент з Безлімітного Холдему.

Понад 1300 гравців заплатили по три тисячі доларів, щоб скласти призовий фонд 3,6 м. До останнього на перемогу в івенті претендував зірковий Філ Хельмут.

Реклама

PokerBrat є рекордсменом WSOP за кількістю золотих браслетів. За свою більш як 30-річну кар'єру американець зібрав 16 нагород серії.

Читайте також: Найкращий шахіст світу Магнус Карлсен приїде на Світову серію покеру

Реклама

У фрізаут-турнірі він мало не завоював сімнадцятий. Філ дійшов до хедз-апу проти Девіда Джексона, проте так і не зміг переграти менш іменитого опонента. Для нього це лише другий браслет у кар'єрі.

Результати фінального столу турніру WSOP Freezeout NLH: