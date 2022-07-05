Самый титулованный игрок в покер остановился в шаге от обновления рекорда

Фил Хельмут оказался в шаге от победы на очередном турнире WSOP

Мировая серия покера приближается к своей развязке. Недавно подошел к концу крутой фризаут-ивент по Безлимитному Холдему.

Более 1300 игроков заплатили по три тысячи долларов, чтобы составить призовой фонд 3,6М. До последнего на победу в ивенте претендовал звездный Фил Хельмут.

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PokerBrat является рекордсменом WSOP по количеству золотых браслетов. За свою более чем 30-летнюю карьеру американец собрал 16 наград серии.

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Во фризаут-турнире он едва не завоевал семнадцатый. Фил дошел до хедз-апа против Дэвида Джексона, однако так и не смог переиграть менее именитого оппонента. Для него это лишь второй браслет в карьере.

Результаты финального стола турнира WSOP Freezeout NLH: