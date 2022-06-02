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Сама заробила собі на браслет! Працівниця казино виграла перший турнір WSOP

Анатолій Дерека
2 червня, 21:42
Дилерка з Клівленда Кеті Копп обійшла понад 800 гравців в івенті для працівників казино і виграла 60 з лишком тисяч доларів

Кеті Копп виграла золотий браслет WSOP

У вівторок у Лас-Вегасі стартувала Світова серія покеру 2022. Найкращі гравці з усього світу з'їхалися в готелі Bally's та Paris, щоб розіграти між собою 89 золотих браслетів.

Сьогодні визначився переможець першого івента, в якому брали участь лише дилери з різних казино. На турнір за 500 доларів зареєструвалося аж 832 покеристи, що вдвічі більше, ніж минулого року.

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Тріумфатором зненацька стала Кеті Копп. Дівчина давно працює дилером у Клівленді, а на серію прибула разом зі своєю мамою. Перемога принесла Кеті не лише перший у кар'єрі золотий браслет, а й 65 тисяч доларів.

Дівчина бере активну участь у великих івентах з 2017 року і до цього п'ять разів потрапляла у призи на турнірах WSOP. Загальний дохід від покеру ледве перевищує 100К (а саме – 108 тисяч доларів).

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Результати фінального столу турніру WSOP Casino Employees:

  1. Кеті Копп – 65,1 тис. доларів
  2. Віятт Фрост – 40,2 тис. доларів
  3. Брендон Вест – 28,3 тис. доларів
  4. Шон Колхуон – 20,2 тис. доларів
  5. Джо Чанг – 14,7 тис. доларів
  6. Вікрам Віджай – 10,8 тис. доларів
  7. Гонсало Гонсалес – 8,1 тис. доларів
  8. Артуро Хіменес – 6,2 тис. доларів
  9. Кайл Демпсі – 4,8 тис. доларів